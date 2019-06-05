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Развенчаны наиболее популярные мифы о смартфонах

Смартфоны являются одним из наиболее популярных девайсов современности. Эксперты рассказали о самых распространенных заблуждениях, касающихся этих устройств, и призвали пользователей перестать верить в подобные мифы.
Развенчаны наиболее популярные мифы о смартфонах

Смартфон, вопреки мнению большинства людей, не работает дольше, чем больше емкость его аккумулятора. Продолжительность работы аппарата зависит от количества потребляемой энергии. Мифом является утверждение, что гаджеты нельзя оставлять на подзарядке всю ночь. Современные девайсы, оснащенные литий-ионными батареями, имеют защиту и перестают потреблять электроэнергию, как только полностью зарядятся.

Очередное заблуждение - при высоком числе мегапикселей фотографии получаются лучше. Данный показатель влияет не на качество конечного продукта, а на его разрешение. Скорость смартфона, считают многие пользователи, зависит от количества ядер. Эксперты объясняют, здесь важна оптимизация, а чипсет лишь частично влияет на производительность гаджета.

Развенчан миф, что чем выше разрешение дисплея, тем лучше изображение. Человеческий глаз может воспринимать объем пикселей не больше 300 ppi. Заявки производителей о более высоких показателях являются маркетинговым ходом.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:10

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