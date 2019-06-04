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Александр Панайотов отрицает «мистичность» могилы Юлии Началовой

Александр Панайотов скептически относится к ситуации с «мистикой» на могиле его подруги Юлии Началовой. Певец уверен, артистку, привыкшую все воспринимать с юмором, рассмешил бы ажиотаж вокруг «целебной земли» на месте ее захоронения.
Александр Панайотов отрицает «мистичность» могилы Юлии Началовой

Звезде тяжело смириться со смертью близкой подруги. Панайотов до сих пор ловит себя на желании набрать номер Началовой и очень хотел бы еще раз услышать ее звонкий смех. Однако певец не видит никакой мистики в смерти коллеги и не считает землю на ее могиле «целебной». Подобную «истерию» артист называет надуманной и раздутой из ничего. Ситуация, уверен исполнитель, рассмешила бы знаменитость, которая при жизни была очень веселым человеком.
Александр Панайотов отрицает «мистичность» могилы Юлии Началовой

В интервью для «Собеседника» Панайотов призвал всех поклонников певицы оставить ее в покое, прекратить паломничество к месту захоронения и не проводить там странные ритуалы, не придумывать небылицы о могиле. Артист посоветовал фанатам помолиться об успокоении души покойной, чтобы сохранить в сердцах светлую память о ней.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:20

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