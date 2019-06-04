Александр Панайотов отрицает «мистичность» могилы Юлии Началовой





Звезде тяжело смириться со смертью близкой подруги. Панайотов до сих пор ловит себя на желании набрать номер Началовой и очень хотел бы еще раз услышать ее звонкий смех. Однако певец не видит никакой мистики в смерти коллеги и не считает землю на ее могиле «целебной». Подобную «истерию» артист называет надуманной и раздутой из ничего. Ситуация, уверен исполнитель, рассмешила бы знаменитость, которая при жизни была очень веселым человеком.В интервью для «Собеседника» Панайотов призвал всех поклонников певицы оставить ее в покое, прекратить паломничество к месту захоронения и не проводить там странные ритуалы, не придумывать небылицы о могиле. Артист посоветовал фанатам помолиться об успокоении души покойной, чтобы сохранить в сердцах светлую память о ней.