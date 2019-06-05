Японские селекционеры вывели вишню с самыми крупными плодами





Сорт вишни под названием «Красный король Ямагаты» был создан селекционерами из Японии, а сами же ягоды предназначены для экспорта. По сведениям телеканала NHK, производители хотели получить крупные плоды, так как именно они имеют большую популярность за пределами «страны восходящего солнца». В итоге, они вывели сорт ягоды, размеры которой достигают почти 3 сантиметров, это крупнейшие плоды в мире.Для начала планируются продажи в самых развитых странах Азии – Южной Корее и Китае. На данный момент более подробные детали проделанной работы японских специалистов не предоставлены.