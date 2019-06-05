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Японские селекционеры вывели вишню с самыми крупными плодами

Как известно, в среднем плоды вишни имеют диаметр не более 1 сантиметра. Недавно японским селекционерам удалось улучшить этот показатель примерно втрое, поэтому специалисты уже назвали данное достижение очень заметным.
Японские селекционеры вывели вишню с самыми крупными плодами

Сорт вишни под названием «Красный король Ямагаты» был создан селекционерами из Японии, а сами же ягоды предназначены для экспорта. По сведениям телеканала NHK, производители хотели получить крупные плоды, так как именно они имеют большую популярность за пределами «страны восходящего солнца». В итоге, они вывели сорт ягоды, размеры которой достигают почти 3 сантиметров, это крупнейшие плоды в мире.

Для начала планируются продажи в самых развитых странах Азии – Южной Корее и Китае. На данный момент более подробные детали проделанной работы японских специалистов не предоставлены.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:25

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