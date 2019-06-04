Новый электрокар Honda e появится на фестивале скорости в Великобритании





Данный электрокар будет почти на 95% схож с серийным автомобилем. По сути, новинку можно назвать серийным воплощением Urban EV, которая была представлена в рамках франкфуртского автосалона в 2017 году. Что касается отличий, то разработчики заменят зеркала на камеры, снижающие аэродинамическое сопротивление более чем на 85%. При этом почти на 4% увеличится эффективность характеристик машины (к примеру, запас хода). Камера способна функционировать в двух режимах: нормальном и широком, при котором угол обзора увеличится на 10%. Для предзаказа модели покупатели должны заплатить около 800 фунтов, затем они получат «приоритетный статус».Более подробной информации об автомобиле пока не предоставлено, известна лишь мощность силовой установки, которая составит 98 лошадиных сил. На территории Великобритании свыше 6,5 тысяч человек заинтересованы в покупке. Цена на местном рынке, скорее всего, составит около 35 000 фунтов или 2,9 миллиона рублей.