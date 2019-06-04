Эксперты рассказали о профессиях, которые будут востребованы в 2025 году
Современный мир стремительно меняется, поэтому многие виды деятельности могут появляться и исчезать в течении одного или двух десятилетий. Эксперты рассказал о тех профессиях, что будут востребованы в 2025 году.
В первую очередь стоит обратить внимание на новые направления биологии, медицины и психологии, появившиеся в последние годы. Эксперты уверены, данные области ждет заметный рост уже в ближайшее десятилетие, так как люди всегда заинтересованы в поддержании и возвращении здоровья, а появление новых способов реализации этой потребности определенно получит платежеспособный спрос.
Среди профессий, что будут востребованы в 2025 году точно окажутся дизайнеры и создатели контента для виртуальной реальности. Речь о самых разных вещах: одежде, внешнем виде, дизайне квартир и офисов и даже целых городов. С каждым годом люди все больше времени начнут проводить в виртуальной реальности, и поэтому ее необходимо будет создавать.
Еще одной профессией, которая скоро появится, станет юрист по робототехнике. Такой специалист призван разработать и заниматься регулированием законодательства, описывающего взаимоотношения людей и роботов.
Среди профессий, что скоро станут востребованными, эксперты выделили digital-информирование. Новые методы общения потребуют профессионалов, способных наладить и повысить эффективность таких коммуникаций.
В первую очередь стоит обратить внимание на новые направления биологии, медицины и психологии, появившиеся в последние годы. Эксперты уверены, данные области ждет заметный рост уже в ближайшее десятилетие, так как люди всегда заинтересованы в поддержании и возвращении здоровья, а появление новых способов реализации этой потребности определенно получит платежеспособный спрос.
Среди профессий, что будут востребованы в 2025 году точно окажутся дизайнеры и создатели контента для виртуальной реальности. Речь о самых разных вещах: одежде, внешнем виде, дизайне квартир и офисов и даже целых городов. С каждым годом люди все больше времени начнут проводить в виртуальной реальности, и поэтому ее необходимо будет создавать.
Еще одной профессией, которая скоро появится, станет юрист по робототехнике. Такой специалист призван разработать и заниматься регулированием законодательства, описывающего взаимоотношения людей и роботов.
Среди профессий, что скоро станут востребованными, эксперты выделили digital-информирование. Новые методы общения потребуют профессионалов, способных наладить и повысить эффективность таких коммуникаций.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:10