Ученые научились перерабатывать углекислый газ в топливо на искусственных островах
Европейские ученые научились перерабатывать углекислый газ в синтетическое топливо. Для этого специалисты из Норвегии и Швейцарии предлагают использовать мировой океан, но для этого понадобится построить искусственные острова.
Ученые нашли необычный способ решить сразу две глобальные проблемы современного человечества: большие выбросы углекислого газа в атмосферу и потребность в энергетических ресурсах. Их технологий не только позволит уменьшить число CO2, но и использовать его в качестве основы для выработки синтетического топлива.
Для этого европейские ученые предлагают построить множество искусственных островов в определенных частях мирового океана. Для этой технологии необходимо, чтобы уровень волн не превышал 7 метров, а глубина – 600. Больше всего таких мест находится вблизи береговой линии экваториальных стран: Бразилии, Индонезии и Австралии.
Метод заключается в том, что океаническая вода, богатая углекислым газом, будет попадать на искусственные острова со специальными установками, содержащими водород. В результате чего произойдет реакция и образуется метанол, который можно использовать в качестве топлива. По предварительным расчетам, группа из 70 островов сможет производить до 1,75 тонны данного вещества в час, а повсеместное их распространение приведет к полной потере зависимости от ископаемых источников энергии.
Ученые нашли необычный способ решить сразу две глобальные проблемы современного человечества: большие выбросы углекислого газа в атмосферу и потребность в энергетических ресурсах. Их технологий не только позволит уменьшить число CO2, но и использовать его в качестве основы для выработки синтетического топлива.
Для этого европейские ученые предлагают построить множество искусственных островов в определенных частях мирового океана. Для этой технологии необходимо, чтобы уровень волн не превышал 7 метров, а глубина – 600. Больше всего таких мест находится вблизи береговой линии экваториальных стран: Бразилии, Индонезии и Австралии.
Метод заключается в том, что океаническая вода, богатая углекислым газом, будет попадать на искусственные острова со специальными установками, содержащими водород. В результате чего произойдет реакция и образуется метанол, который можно использовать в качестве топлива. По предварительным расчетам, группа из 70 островов сможет производить до 1,75 тонны данного вещества в час, а повсеместное их распространение приведет к полной потере зависимости от ископаемых источников энергии.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:31