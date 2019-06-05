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Мужа Ирэны Понарошку часто принимают за «дедушку»

Ирэна Понарошку девять лет назад вышла замуж за старшего на семь лет диджея Александра Листа. Супруга 37-летней телеведущей часто путают с пенсионером, но она к этому относится с иронией.
Мужа Ирэны Понарошку часто принимают за «дедушку»

Понарошку в Instagram-микроблоге в посте к фото, где она запечатлена с мужем, рассказала, что в общественных местах дети громким шепотом называют ее возлюбленного «странным дедушкой». После таких комментариев от малышей, актриса чувствует себя геронтофилом, но, по ее мнению, это одно из самых выгодных в перспективе сексуальных расстройств, если учитывать, что все мужья рано или поздно состарятся, и без такого влечения не обойдешься.

Звезде хочется надеяться на такое же отношение «дедушек» к своим пожилым женам и на их желание возиться с постаревшими возлюбленными. Понарошку призвала женщин, супруги которых намного старше их, объединяться, поскольку таким, как она, лучше «держаться вместе».
Мужа Ирэны Понарошку часто принимают за «дедушку»

Поклонники оценили юмор знаменитости. Некоторые подписчицы заявили, что часто внешность обманчива. Одна из фанаток телеведущей рассказала о своем муже, собравшемся оформляться на пенсию. Мужчина настолько молодо выглядит, что сотрудники пенсионного фонда долго не могли поверить указанному в паспорте возрасту.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:21

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