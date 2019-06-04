Саша Черно кардинально преобразилась за 5 лет

Саша Черно пребывает на телестройке достаточно долгий период времени. Девушка-фрик довольно быстро сумела заработать авторитет и «пересидеть» на телешоу многочисленных своих недругов.Сейчас участники не позволяют себе смеяться над ней. При этом критикуют ее без обидных слов. Одной из главных причин всевозможных насмешек над Александрой Черно являлся её внешний вид. У девушки достаточно большой вес тела, однако она считает его главной фишкой. То же самое касается наполовину выбритой головы.Поклонники телестройки сравнили, как Черно смогла измениться внешне в течение последних 5 лет, чему крайне удивились. Девушка полностью поменяла образ, став внешне более стильной.