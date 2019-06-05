Китайские СМИ сообщили о «трюке» России с новой противоракетой
Китайское издание Sohu опубликовало материал, посвященный новой противоракете России. Обозреватели отмечают, что РФ совершила «трюк», ставший тревожным сигналом для США и их боевого потенциала как в вопросе защиты, так и нападения.
Недавно армия России провела испытания новой противоракеты, призванной противостоять ударам воздушно-космических сил потенциального противника. В ходе тестов новинка подтвердила все свои предполагаемые показатели. Примечательно, что данная противоракета была принята на вооружения еще до завершения испытаний, так как уже успела себя хорошо зарекомендовать ранее.
Китайские СМИ назвали данные новости «трюком» и отметили, что РФ таким образом сильно озадачила США и их военных. Сейчас на вооружении России есть два типа вооружения, превосходящего американские аналоги: в защите – новая противоракета, в нападении – «Сармат», обходящий систему ПРО. Таким образом Вашингтон оказался в тревожном положении, которое не сможет исправить в ближайшее время.
Также китайское издание связала испытания новой ракеты с ситуацией на Ближнем Востоке и в Украине. В первом случае США проводит учения, направленные против Ирана, а во втором – имеет свои планы на Киев. Одной из причин, почему РФ решила устроить «показательные испытания» новинки, уже принятой на вооружение, могло быть желание отправить Вашингтону четкий сигнал, сообщает издание «ПолитРоссия».
Недавно армия России провела испытания новой противоракеты, призванной противостоять ударам воздушно-космических сил потенциального противника. В ходе тестов новинка подтвердила все свои предполагаемые показатели. Примечательно, что данная противоракета была принята на вооружения еще до завершения испытаний, так как уже успела себя хорошо зарекомендовать ранее.
Китайские СМИ назвали данные новости «трюком» и отметили, что РФ таким образом сильно озадачила США и их военных. Сейчас на вооружении России есть два типа вооружения, превосходящего американские аналоги: в защите – новая противоракета, в нападении – «Сармат», обходящий систему ПРО. Таким образом Вашингтон оказался в тревожном положении, которое не сможет исправить в ближайшее время.
Также китайское издание связала испытания новой ракеты с ситуацией на Ближнем Востоке и в Украине. В первом случае США проводит учения, направленные против Ирана, а во втором – имеет свои планы на Киев. Одной из причин, почему РФ решила устроить «показательные испытания» новинки, уже принятой на вооружение, могло быть желание отправить Вашингтону четкий сигнал, сообщает издание «ПолитРоссия».
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:30