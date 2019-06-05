В России разрабатывают AI-систему анализа состояния автогонщиков





Система анализа состояния автогонщиков на основании искусственного интеллекта (AI) разрабатывается NeuroDrive, компанией-резидентом «Сколково». Создатели проекта отмечают, что их технология поможет включить фактор поведения водителя в общий процесс изучения успешности спортсмена. Сейчас для этого используется статистическая информация относительно результатов заезда и данные с датчиков на авто.Теперь в их числе окажутся и индивидуальные особенности автогонщиков. AI-система анализа будет собирать такую информацию о водителе: мозговая активность, сердечный ритм, дыхание, мышечное напряжение отдельных частей тела, частота моргание и направление взгляда. Вся она собирается с помощью датчиков, которые при креплении не требуют использования геля. Они будут располагаться на голове и торсе.В определенный момент, после накопления необходимого объема данных, AI-система сможет также заниматься предсказанием не только результатов конкретного заезда, но и перспективы автогонщика. Уже сейчас эта система анализа состояния водителя проходит практически испытания, создателям в этом вопросе помогает спортсмен Роман Лебедев.