Юлия Меньшова появится на Первом канале с авторским шоу «Камера. Мотор. Страна»





Проект Меньшовой заставит публику поностальгировать. Знаменитость вместе со своим звездными гостями окунет поклонников в атмосферу периода создания культовых советских кинокартин. Актеры, режиссеры расскажут, что интересовало людей в те времена, как они одевались, о чем говорили. Телеведущая считает, ее новая авторская программа отвечает современной моде на ностальгию. В последнее время люди активно участвуют в различных флешмобах, публикуя снимки своих дедушек и бабушек, родителей, фотографии детских игрушек или значков, подписываются на исторические блоги.Меньшова надеется на перспективность проекта, рассчитывая на интерес зрителей к продуктам советского кинематографа, подарившего множество лент, не утративших популярность и сегодня. Авторское ток-шоу актрисы дебютирует на Первом канале 16 июня в 13:00.