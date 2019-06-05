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Юлия Меньшова появится на Первом канале с авторским шоу «Камера. Мотор. Страна»

Юлия Меньшова получила заманчивое предложение от Первого канала запустить в эфир свое авторское шоу. Телеведущая подготовила для зрителей программу о любимых советских фильмах, получившую название «Камера. Мотор. Страна».
Юлия Меньшова появится на Первом канале с авторским шоу «Камера. Мотор. Страна»

Проект Меньшовой заставит публику поностальгировать. Знаменитость вместе со своим звездными гостями окунет поклонников в атмосферу периода создания культовых советских кинокартин. Актеры, режиссеры расскажут, что интересовало людей в те времена, как они одевались, о чем говорили. Телеведущая считает, ее новая авторская программа отвечает современной моде на ностальгию. В последнее время люди активно участвуют в различных флешмобах, публикуя снимки своих дедушек и бабушек, родителей, фотографии детских игрушек или значков, подписываются на исторические блоги.
Юлия Меньшова появится на Первом канале с авторским шоу «Камера. Мотор. Страна»

Меньшова надеется на перспективность проекта, рассчитывая на интерес зрителей к продуктам советского кинематографа, подарившего множество лент, не утративших популярность и сегодня. Авторское ток-шоу актрисы дебютирует на Первом канале 16 июня в 13:00.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:11

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