«Приставания» назойливого бегемота утомили флегматичного носорога





Как видно на кадрах ролика, появившегося на YouTube-канале Kruger Sightings, огромное животное следует за «рогатым» оппонентом, приближаясь, чтобы лизнуть его или понюхать. Бегемот не спешит убегать, даже когда «жертва» его внимания поворачивается к нему с грозным видом. Через несколько минут таких «приставаний» носорог, устав от назойливости преследователя, уколол его рогом. Бегемот убежал, но, к удивлению очевидцев, вскоре вернулся на исходную позицию.По мнению смотрителя парка Майка Киркмана, поведение животного связано со скукой. В этой местности бегемот остался один, поскольку его сородичи покинули регион из-за засухи. Сотрудник «Мала-Мала» отметил, после «конфликта» не видел на территории заповедника раненых обитателей, что может свидетельствовать о мирном исходе курьезного инцидента.