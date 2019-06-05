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«Приставания» назойливого бегемота утомили флегматичного носорога

Посетители частного заповедника «Мала-Мала» в ЮАР стали свидетелями «конфликта» между двумя его обитателями. Туристов повеселили «приставания» назойливого бегемота, надоевшие флегматичному носорогу.
«Приставания» назойливого бегемота утомили флегматичного носорога

Как видно на кадрах ролика, появившегося на YouTube-канале Kruger Sightings, огромное животное следует за «рогатым» оппонентом, приближаясь, чтобы лизнуть его или понюхать. Бегемот не спешит убегать, даже когда «жертва» его внимания поворачивается к нему с грозным видом. Через несколько минут таких «приставаний» носорог, устав от назойливости преследователя, уколол его рогом. Бегемот убежал, но, к удивлению очевидцев, вскоре вернулся на исходную позицию.

По мнению смотрителя парка Майка Киркмана, поведение животного связано со скукой. В этой местности бегемот остался один, поскольку его сородичи покинули регион из-за засухи. Сотрудник «Мала-Мала» отметил, после «конфликта» не видел на территории заповедника раненых обитателей, что может свидетельствовать о мирном исходе курьезного инцидента.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:52

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