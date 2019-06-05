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Почти каждый пятый россиянин рассказал о людях с шизофренией в своем окружении

Новый опрос, проведенный ВЦИОМ, рассказал об отношении россиян к людям с шизофренией и этой болезни в целом. Оказалось, что почти каждый пятый житель страны имеет знакомых с подобным психическим заболеванием в своем ближайшем окружении.
Почти каждый пятый россиянин рассказал о людях с шизофренией в своем окружении

20% процентов россиян сообщили о том, что хорошо осведомлены о шизофрении и ее симптомах, 70% отметили, что знают о ней в общих чертах. У 16% жителей РФ в ближайшем окружении есть люди, имеющие данное психическое расстройство, а у 4% - это родственники. 38% опрошенных с сочувствием относятся к людям, что страдают шизофренией, а 34% - с жалостью. При этом 26% уверены в том, что остальные люди боятся тех, кто имеют подобную проблему, а 18% считают, что к подобным согражданам относятся с обычным недоверием.

ВЦИОМ поинтересовался у россиян, с какими, по их мнению, проблемами чаще всего сталкиваются шизофреники. 40% назвали вопрос трудоустройства, 33% - получение необходимых лекарств, по 31% получили отсутствие квалифицированной психической помощи и негативное отношение остальных людей.

Во время опроса россиян попросили назвать главные признаки заболевания шизофренией. 29% выбрали вариант с перепадами настроения, 27% - указали появление нескольких личностей, 17% - регулярные галлюцинации. Наиболее упоминаемыми эпитетами относительно больных людей стали: «непостоянный» (34%), «опасный» (28%), «уязвимый» (24%) и «недоверчивый» (23%).



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:31

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