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Саша Черно устала от того, что ей пророчат «больного ребенка»

Эпатажная героиня телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Александра Черно заявила поклонникам, что «устала отбиваться от пустых разговоров» про ее вес. По словам телезнаменитости, она до сих пор находится в шоковом состоянии из-за того, что в очередном выпуске ток-шоу «Бородина против Бузовой» ей вновь напророчили «больного ребенка».

Саша Черно устала от того, что ей пророчат «больного ребенка»

Не так давно Черно и Оганесян снова начали мечтать о первенце, о чем даже рассказали своим фанатам в личных микроблогах. Эту тему, по традиции, решили поднять в новой серии передачи «Бородина против Бузовой», в которой опять принялись указывать на лишний вес Александры.

Стоит отметить, что буквально сразу же после выхода в эфир нового выпуска ток-шоу, Черно поспешила разместить у себя на страничке в Instagram свежий влог, в котором указала на то, что риск родить нездорового малыша есть у каждой женщины, и тут не важно, худая мамочка или толстая.

«В жизни бывает все. Никто не от чего не застрахован. И так всю жизнь. Люди каждый день борются. Некоторые ломаются…», - подчеркнула возлюбленная Иосифа Оганесяна.


Саша Черно устала от того, что ей пророчат «больного ребенка»

По словам Черно, она устала от того, что ей пророчат «больного ребенка» и не понимает, почему руководство «Дома-2» и пользователи социальных сетей не могут просто оставить ее в покое.

В конце своего поста Александра отметила, что не отбрасывает мыслей о том, что сама в итоге может поменять свое отношение к этой теме, однако она хочет прийти к этому в одиночку, а не «из-под палки».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:54

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