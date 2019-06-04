Саша Черно устала от того, что ей пророчат «больного ребенка»

«В жизни бывает все. Никто не от чего не застрахован. И так всю жизнь. Люди каждый день борются. Некоторые ломаются…», - подчеркнула возлюбленная Иосифа Оганесяна.

Не так давно Черно и Оганесян снова начали мечтать о первенце, о чем даже рассказали своим фанатам в личных микроблогах. Эту тему, по традиции, решили поднять в новой серии передачи «Бородина против Бузовой», в которой опять принялись указывать на лишний вес Александры.Стоит отметить, что буквально сразу же после выхода в эфир нового выпуска ток-шоу, Черно поспешила разместить у себя на страничке в Instagram свежий влог, в котором указала на то, что риск родить нездорового малыша есть у каждой женщины, и тут не важно, худая мамочка или толстая.По словам Черно, она устала от того, что ей пророчат «больного ребенка» и не понимает, почему руководство «Дома-2» и пользователи социальных сетей не могут просто оставить ее в покое.В конце своего поста Александра отметила, что не отбрасывает мыслей о том, что сама в итоге может поменять свое отношение к этой теме, однако она хочет прийти к этому в одиночку, а не «из-под палки».