Древние римляне изменили климат Европы в сторону похолодания





Подобное необычное открытие говорит о том, что люди серьезно недооценивают собственное влияние на климат планеты. Раньше было принято считать, что серьезные изменения в этом вопросе начались только в 19 веке с наступлением промышленной революции, но это не так.Первый зафиксированный прецедент влияния на климат указывает на то, что за ним стояли древние римляне. Жизнедеятельность городов Империи сказалась на температурном режиме Европы в сторону похолодания, среднегодовые показатели снились на -0,17 градусов Цельсия. Такой эффект возник из-за постоянного горения огней, факелов, очагов и кузниц. Также очень часто случились пожары в лесах, кроме того, деревья целенаправленно вырубали.Все это должно было сказаться на климате иначе, в сторону потепления, но тут сыграл свою роль один фактор – облака из дыма. Его было настолько много, что он буквально закрывал солнце и не пропускал значительную часть лучей.При этом ученые отметили, что не стоит думать, будто данное воздействие можно сравнить с тем, что происходит на протяжении последних веков. Нынешняя деятельность человека грозит Земле куда большими последствиями.