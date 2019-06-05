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Древние римляне изменили климат Европы в сторону похолодания

Новейшие исследования говорят о том, что люди начали изменять климат планеты еще задолго до промышленной революции. Оказалось, что древние римляне привели к переменам в температурном режиме Европы в сторону похолодания.
Древние римляне изменили климат Европы в сторону похолодания

Подобное необычное открытие говорит о том, что люди серьезно недооценивают собственное влияние на климат планеты. Раньше было принято считать, что серьезные изменения в этом вопросе начались только в 19 веке с наступлением промышленной революции, но это не так.

Первый зафиксированный прецедент влияния на климат указывает на то, что за ним стояли древние римляне. Жизнедеятельность городов Империи сказалась на температурном режиме Европы в сторону похолодания, среднегодовые показатели снились на -0,17 градусов Цельсия. Такой эффект возник из-за постоянного горения огней, факелов, очагов и кузниц. Также очень часто случились пожары в лесах, кроме того, деревья целенаправленно вырубали.

Все это должно было сказаться на климате иначе, в сторону потепления, но тут сыграл свою роль один фактор – облака из дыма. Его было настолько много, что он буквально закрывал солнце и не пропускал значительную часть лучей.

При этом ученые отметили, что не стоит думать, будто данное воздействие можно сравнить с тем, что происходит на протяжении последних веков. Нынешняя деятельность человека грозит Земле куда большими последствиями.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:51

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