Харрсисон Форд официально анонсировал старт съемок "Индианы Джонса 5"
Голливудский актер Харрисон Форд официально анонсировал старт съемок пятой части знаменитого фильма об археологе под названием "Индиана Джонс". В комментарии журналистам издания Variety, знаменитость сообщил, что режиссер Стивен Спилберг может приступить к работе уже на следующей неделе.
Исполнитель роли знаменитого археолога с большим энтузиазмом ждет начала съемочного процесса. По словам Форда, "все развивается очень хорошо". Стивен Спилберг собирался начать съемки весной 2019 года в Лондоне, но дата была отложена, и теперь премьера картины состоится, предположительно, в 2021 году.
Информации о сюжете пока нет, но, по данным инсайдеров, действия будут разворачиваться в разных уголках мира, как это было в первых частях франшизы.
Исполнитель роли знаменитого археолога с большим энтузиазмом ждет начала съемочного процесса. По словам Форда, "все развивается очень хорошо". Стивен Спилберг собирался начать съемки весной 2019 года в Лондоне, но дата была отложена, и теперь премьера картины состоится, предположительно, в 2021 году.
Информации о сюжете пока нет, но, по данным инсайдеров, действия будут разворачиваться в разных уголках мира, как это было в первых частях франшизы.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:01