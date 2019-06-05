Харрсисон Форд официально анонсировал старт съемок "Индианы Джонса 5"





Исполнитель роли знаменитого археолога с большим энтузиазмом ждет начала съемочного процесса. По словам Форда, "все развивается очень хорошо". Стивен Спилберг собирался начать съемки весной 2019 года в Лондоне, но дата была отложена, и теперь премьера картины состоится, предположительно, в 2021 году.Информации о сюжете пока нет, но, по данным инсайдеров, действия будут разворачиваться в разных уголках мира, как это было в первых частях франшизы.