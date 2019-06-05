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Харрсисон Форд официально анонсировал старт съемок "Индианы Джонса 5"

Голливудский актер Харрисон Форд официально анонсировал старт съемок пятой части знаменитого фильма об археологе под названием "Индиана Джонс". В комментарии журналистам издания Variety, знаменитость сообщил, что режиссер Стивен Спилберг может приступить к работе уже на следующей неделе.

Харрсисон Форд официально анонсировал старт съемок "Индианы Джонса 5"

Исполнитель роли знаменитого археолога с большим энтузиазмом ждет начала съемочного процесса. По словам Форда, "все развивается очень хорошо". Стивен Спилберг собирался начать съемки весной 2019 года в Лондоне, но дата была отложена, и теперь премьера картины состоится, предположительно, в 2021 году.

Информации о сюжете пока нет, но, по данным инсайдеров, действия будут разворачиваться в разных уголках мира, как это было в первых частях франшизы.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:01

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