Саша Гобозов: «Считаю, что у любого мужчины, который рядом с Олей Жариковой, жизнь обречена»
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов высказался на тему того, что его экс-возлюбленную накануне бракосочетания избил ее же жених. По мнению телезнамениитости, мужчина, который решит связать свою жизнь с Ольгой Жариковой, либо сопьется, либо продолжит поднимать на девушку руку.
На днях в Сети появилось очередное интервью со звездой «Дом-2» Сашей Гобозовым, в котором он рассказал, почему в свое время тоже поднимал руку на Жарикову. Напомним, что несколько дней назад Ольга объявила фанатам о том, что рассталась с будущим мужем по причине того, что он избил ее.
По словам Гобозова, Жарикова сама виновата в том, что мужчины поднимают на нее руку. Александр даже вспомнил, что во время нахождения Ольги на телестройке «Дом-2» ее бил не только он, но и все ее потенциальные избранники, в число которых входит Артем Сорока, Давид Анташвили, а также Дмитрий Кварацхелия.
Александр убежден, что Ольга относиться к той категории женщин, которым нравится, чтобы их избивали, поэтому то и дело нарывается на кулак. Выяснилось, что сам Гобозов поднимал на Жарикову руку только в те моменты, когда она затрагивала тему его единственного наследника и бывшей жены Алианы Устиненко, сообщает Dom2Life.
На днях в Сети появилось очередное интервью со звездой «Дом-2» Сашей Гобозовым, в котором он рассказал, почему в свое время тоже поднимал руку на Жарикову. Напомним, что несколько дней назад Ольга объявила фанатам о том, что рассталась с будущим мужем по причине того, что он избил ее.
По словам Гобозова, Жарикова сама виновата в том, что мужчины поднимают на нее руку. Александр даже вспомнил, что во время нахождения Ольги на телестройке «Дом-2» ее бил не только он, но и все ее потенциальные избранники, в число которых входит Артем Сорока, Давид Анташвили, а также Дмитрий Кварацхелия.
«Есть такая поговорка – если пятый муж бьет жене по роже, может быть дело не в муже, а в роже…», - подчеркнул молодой отец.
Александр убежден, что Ольга относиться к той категории женщин, которым нравится, чтобы их избивали, поэтому то и дело нарывается на кулак. Выяснилось, что сам Гобозов поднимал на Жарикову руку только в те моменты, когда она затрагивала тему его единственного наследника и бывшей жены Алианы Устиненко, сообщает Dom2Life.
«Я считаю, что у любого мужчины, который рядом с Олей Жариковой, жизнь обречена…», - заявил Гобозов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:05