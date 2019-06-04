Саша Гобозов: «Считаю, что у любого мужчины, который рядом с Олей Жариковой, жизнь обречена»

«Есть такая поговорка – если пятый муж бьет жене по роже, может быть дело не в муже, а в роже…», - подчеркнул молодой отец.

«Я считаю, что у любого мужчины, который рядом с Олей Жариковой, жизнь обречена…», - заявил Гобозов.



