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Ученые: Чайный гриб успешно регулирует кровяное давление

Ученые провели исследование и установили, что чайный гриб успешно регулирует кровяное давление. Такой эффект данного натурального продукта связан с наличием большого количества пробиотических бактерий в его составе.
Ученые: Чайный гриб успешно регулирует кровяное давление

Высокое кровяное давление приводит к развитию целого ряда заболеваний организма, но в первую очередь оно негативно сказывается на сердце и способно вызвать инсульт. Ученые уже давно установили, что такое состояние сердечно-сосудистой системы провоцирует неправильное питание, содержащее в себе много соли и жирных продуктов.

Новые исследования показали, что продукты, содержащие в себя пробиотические бактерии, положительно сказываются на кровяном давлении и способны его регулировать. Испытуемым в течении 8 недель предлагали включить в свой рацион и включить в него соответствующую еду. После подобного «курса» у людей значительно снижалось давление и нормализировалась работа всей сердечно-сосудистой системы.

Поэтому ученые советуют включать в свой рацион такие продукты, желательно натуральные. В качестве примера они привели чайный гриб. Он имеет высокое содержание пробиотических бактерий, хорошо усваиваемых кишечников. Также существуют и другие варианты: йогурты, мисо, темпе и кимчхи.

Кроме того, специалисты советуют есть больше овощей и фруктов, но меньше сахара и насыщенных жиров. Такой рацион станет хорошей профилактикой повышенного кровяного давления.



 
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:40

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