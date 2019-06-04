Ученые: Чайный гриб успешно регулирует кровяное давление





Высокое кровяное давление приводит к развитию целого ряда заболеваний организма, но в первую очередь оно негативно сказывается на сердце и способно вызвать инсульт. Ученые уже давно установили, что такое состояние сердечно-сосудистой системы провоцирует неправильное питание, содержащее в себе много соли и жирных продуктов.Новые исследования показали, что продукты, содержащие в себя пробиотические бактерии, положительно сказываются на кровяном давлении и способны его регулировать. Испытуемым в течении 8 недель предлагали включить в свой рацион и включить в него соответствующую еду. После подобного «курса» у людей значительно снижалось давление и нормализировалась работа всей сердечно-сосудистой системы.Поэтому ученые советуют включать в свой рацион такие продукты, желательно натуральные. В качестве примера они привели чайный гриб. Он имеет высокое содержание пробиотических бактерий, хорошо усваиваемых кишечников. Также существуют и другие варианты: йогурты, мисо, темпе и кимчхи.Кроме того, специалисты советуют есть больше овощей и фруктов, но меньше сахара и насыщенных жиров. Такой рацион станет хорошей профилактикой повышенного кровяного давления.