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Елену Летучую позвали назад в "Ревизорро"

Елену Летучую прославила работа ведущей в шоу «Ревизорро». Однако ей пришлось покинуть шоу после того, как на съемочную группу напали в Салехарде. После Елены ни одному ведущему не удавалось добиться такой популярности шоу, потому руководство канала снова предложило Летучей занять эту позицию.
Елену Летучую позвали назад в "Ревизорро"

Сейчас у Елены Летучей свое шоу на Youtube, где она занимается деятельностью, схожей с той, которой она занималась в «Ревизорро». Однако она сама выполняет роль продюсера, режиссера, ведущей. С ней работает команда пост-продакшена и съемочная группа.

После скандально известной истории на проекте «Ревизорро», когда на съемочную группу напали в городе Салехард, тогда еще жених Елены Летучей, Юрий Анашенков, серьезно обеспокоился за безопасность своей возлюбленной и попросил ее прекратить опасную деятельность.
Елену Летучую позвали назад в "Ревизорро"

На данный момент Елена Летучая в «Ревизорро» возвращаться не планирует. Она полностью сосредоточилась на своих проектах в Сети и работе на СТС.



 
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Добавил: Никишева Наталья Вчера, 22:35

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