Елену Летучую позвали назад в "Ревизорро"





Сейчас у Елены Летучей свое шоу на Youtube, где она занимается деятельностью, схожей с той, которой она занималась в «Ревизорро». Однако она сама выполняет роль продюсера, режиссера, ведущей. С ней работает команда пост-продакшена и съемочная группа.После скандально известной истории на проекте «Ревизорро», когда на съемочную группу напали в городе Салехард, тогда еще жених Елены Летучей, Юрий Анашенков, серьезно обеспокоился за безопасность своей возлюбленной и попросил ее прекратить опасную деятельность.На данный момент Елена Летучая в «Ревизорро» возвращаться не планирует. Она полностью сосредоточилась на своих проектах в Сети и работе на СТС.