В Сети появился первый тизер сериала "Карнавальная шумиха" с Орландо Блумом
На видеохостинге YouTube, на канале Amazon Prime Video появился первый тизер одного из наиболее загадочных сериалов - "Карнавальной шумихи" (Carnival Row), где главные роли исполняют Орландо Блумо и Кара Делевинь. Короткий ролик позволяет представить зрителям, какими будут персонажи грядущей новинки.
В сюжете показан мир мифических существ, вынужденных бежать из родной страны, раздираемой войной. Главными персонажами сериала являются Виньетт Стоунмосс - одна из фей-беженок, прибывшей в неовикторианский город под названием Бюрг, и Райкрофт Филострат, занимающийся расследованием жестоких серийных убийств.
Над сценарием новинки ранее работал Гильермо Дель Торо, но теперь этим занимаются Рене Эчевария и Тревис Бичем, являющийся соавтором картины "Тихоокеанский рубеж". В сериале зрители также увидят Индиру Варму, снимавшуюся в "Игре престолов" и "Риме", Карла Крома - "Плохие", Тамзина Мерчанта из картины "Тюдоры" и Дэвида Гяси, известного по "Интерстеллару". Премьера первого сезона должна состояться 30 августа на Amazon Prime.
В сюжете показан мир мифических существ, вынужденных бежать из родной страны, раздираемой войной. Главными персонажами сериала являются Виньетт Стоунмосс - одна из фей-беженок, прибывшей в неовикторианский город под названием Бюрг, и Райкрофт Филострат, занимающийся расследованием жестоких серийных убийств.
Над сценарием новинки ранее работал Гильермо Дель Торо, но теперь этим занимаются Рене Эчевария и Тревис Бичем, являющийся соавтором картины "Тихоокеанский рубеж". В сериале зрители также увидят Индиру Варму, снимавшуюся в "Игре престолов" и "Риме", Карла Крома - "Плохие", Тамзина Мерчанта из картины "Тюдоры" и Дэвида Гяси, известного по "Интерстеллару". Премьера первого сезона должна состояться 30 августа на Amazon Prime.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:45