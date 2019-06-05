В Сети появился первый тизер сериала "Карнавальная шумиха" с Орландо Блумом





В сюжете показан мир мифических существ, вынужденных бежать из родной страны, раздираемой войной. Главными персонажами сериала являются Виньетт Стоунмосс - одна из фей-беженок, прибывшей в неовикторианский город под названием Бюрг, и Райкрофт Филострат, занимающийся расследованием жестоких серийных убийств.Над сценарием новинки ранее работал Гильермо Дель Торо, но теперь этим занимаются Рене Эчевария и Тревис Бичем, являющийся соавтором картины "Тихоокеанский рубеж". В сериале зрители также увидят Индиру Варму, снимавшуюся в "Игре престолов" и "Риме", Карла Крома - "Плохие", Тамзина Мерчанта из картины "Тюдоры" и Дэвида Гяси, известного по "Интерстеллару". Премьера первого сезона должна состояться 30 августа на Amazon Prime.