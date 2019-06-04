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Генпрокуратура предрекла мусорный коллапс в России

Генпрокуратура РФ предрекла возможный мусорный коллапс в России. Ее представители отметили, что сейчас 173 из 892 объектов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) не соответствуют установленным нормам.
Генпрокуратура предрекла мусорный коллапс в России

Об этом рассказал Александр Буксман, являющийся первым заместителем генерального прокурора РФ. Представитель Генпрокуратуры заявил, если проблему с заполнением полигонов ТКО не решить в ближайшее время, то во всей России может начаться настоящий мусорный коллапс. Такая ситуация сложилась из-за того, что 173 из 892 подобных объектов не соответствуют установленным законом санитарным нормам. Это приводит к тому, что такие полигоны негативно сказываются на населенных пунктах, расположенных поблизости.

В Генпрокуратуре также рассказали о том, что очень часто ТКО размещают на тех объектах, которые не внесены в соответствующий государственный реестр. Кроме того, в 38 регионах России нет мусороперерабатывающих заводов, поэтому весь мусор просто скапливается на полигонах, а дальше с ним ничего не происходит. В результате такие объекты превращаются в «настоящее бедствие».

При этом Александр Буксман уверен, данная ситуация еще не прошла точку невозврата, поэтому мусорного коллапса в стране можно избежать. Для этого необходимо разработать федеральную и местные программы в данном вопросе, и начать их реализацию немедленно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:38

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