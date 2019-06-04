Генпрокуратура предрекла мусорный коллапс в России
Генпрокуратура РФ предрекла возможный мусорный коллапс в России. Ее представители отметили, что сейчас 173 из 892 объектов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) не соответствуют установленным нормам.
Об этом рассказал Александр Буксман, являющийся первым заместителем генерального прокурора РФ. Представитель Генпрокуратуры заявил, если проблему с заполнением полигонов ТКО не решить в ближайшее время, то во всей России может начаться настоящий мусорный коллапс. Такая ситуация сложилась из-за того, что 173 из 892 подобных объектов не соответствуют установленным законом санитарным нормам. Это приводит к тому, что такие полигоны негативно сказываются на населенных пунктах, расположенных поблизости.
В Генпрокуратуре также рассказали о том, что очень часто ТКО размещают на тех объектах, которые не внесены в соответствующий государственный реестр. Кроме того, в 38 регионах России нет мусороперерабатывающих заводов, поэтому весь мусор просто скапливается на полигонах, а дальше с ним ничего не происходит. В результате такие объекты превращаются в «настоящее бедствие».
При этом Александр Буксман уверен, данная ситуация еще не прошла точку невозврата, поэтому мусорного коллапса в стране можно избежать. Для этого необходимо разработать федеральную и местные программы в данном вопросе, и начать их реализацию немедленно.
Об этом рассказал Александр Буксман, являющийся первым заместителем генерального прокурора РФ. Представитель Генпрокуратуры заявил, если проблему с заполнением полигонов ТКО не решить в ближайшее время, то во всей России может начаться настоящий мусорный коллапс. Такая ситуация сложилась из-за того, что 173 из 892 подобных объектов не соответствуют установленным законом санитарным нормам. Это приводит к тому, что такие полигоны негативно сказываются на населенных пунктах, расположенных поблизости.
В Генпрокуратуре также рассказали о том, что очень часто ТКО размещают на тех объектах, которые не внесены в соответствующий государственный реестр. Кроме того, в 38 регионах России нет мусороперерабатывающих заводов, поэтому весь мусор просто скапливается на полигонах, а дальше с ним ничего не происходит. В результате такие объекты превращаются в «настоящее бедствие».
При этом Александр Буксман уверен, данная ситуация еще не прошла точку невозврата, поэтому мусорного коллапса в стране можно избежать. Для этого необходимо разработать федеральную и местные программы в данном вопросе, и начать их реализацию немедленно.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:38