Генпрокуратура предрекла мусорный коллапс в России





Об этом рассказал Александр Буксман, являющийся первым заместителем генерального прокурора РФ. Представитель Генпрокуратуры заявил, если проблему с заполнением полигонов ТКО не решить в ближайшее время, то во всей России может начаться настоящий мусорный коллапс. Такая ситуация сложилась из-за того, что 173 из 892 подобных объектов не соответствуют установленным законом санитарным нормам. Это приводит к тому, что такие полигоны негативно сказываются на населенных пунктах, расположенных поблизости.В Генпрокуратуре также рассказали о том, что очень часто ТКО размещают на тех объектах, которые не внесены в соответствующий государственный реестр. Кроме того, в 38 регионах России нет мусороперерабатывающих заводов, поэтому весь мусор просто скапливается на полигонах, а дальше с ним ничего не происходит. В результате такие объекты превращаются в «настоящее бедствие».При этом Александр Буксман уверен, данная ситуация еще не прошла точку невозврата, поэтому мусорного коллапса в стране можно избежать. Для этого необходимо разработать федеральную и местные программы в данном вопросе, и начать их реализацию немедленно.