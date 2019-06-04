Звезда «Дома-2» Майя Донцова немного поправилась

Не секрет, что Донцова давно находится на телепроекте «Дом-2». Майю по праву называют «старожилом» телестройки, однако пока девушка не планирует уходить за ворота, а все потому, что недавно она получила от организаторов реалити-шоу довольно заманчивое предложение.В последнее время фолловеры все чаще поднимают вопрос того, что Майя перестала следить за своим питанием и если ранее многие боялись, чтобы девушка не заболела анорексией, то сейчас зрители переживают, чтобы Донцова не слишком поправилась перед долгожданным бракосочетанием с Купиным.Подписчики Донцовой хорошенечко изучили свежие фотографии, видеоролики и Stories звезды «Дома-2» и пришли к выводу, что телезнаменитость набрала несколько килограммов, на что они и поспешили указать девушке. К примеру, на одной из последних публикаций Майи, по мнению читателей, участница телестройки скрывает свою полноту за пышными нарядами, а если быть точнее за спортивными штанами и кофтой свободного кроя.Отметим, что в свое время Донцова рассказывала поклонникам, что врачи, из-за серьезных проблем по женскому здоровью, назначили ей гормональное лечение. По всей видимости, именно различные виды медикаментов и стали причиной того, что Майя немного поправилась.