АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Звезда «Дома-2» Майя Донцова немного поправилась

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Майя Донцова немного поправилась. Именно к таким выводам пришли некоторые пользователи Сети, когда увидели свежие фотографии возлюбленной Алексея Купина.

Звезда «Дома-2» Майя Донцова немного поправилась

Не секрет, что Донцова давно находится на телепроекте «Дом-2». Майю по праву называют «старожилом» телестройки, однако пока девушка не планирует уходить за ворота, а все потому, что недавно она получила от организаторов реалити-шоу довольно заманчивое предложение.

В последнее время фолловеры все чаще поднимают вопрос того, что Майя перестала следить за своим питанием и если ранее многие боялись, чтобы девушка не заболела анорексией, то сейчас зрители переживают, чтобы Донцова не слишком поправилась перед долгожданным бракосочетанием с Купиным.

Звезда «Дома-2» Майя Донцова немного поправилась

Подписчики Донцовой хорошенечко изучили свежие фотографии, видеоролики и Stories звезды «Дома-2» и пришли к выводу, что телезнаменитость набрала несколько килограммов, на что они и поспешили указать девушке. К примеру, на одной из последних публикаций Майи, по мнению читателей, участница телестройки скрывает свою полноту за пышными нарядами, а если быть точнее за спортивными штанами и кофтой свободного кроя.

Отметим, что в свое время Донцова рассказывала поклонникам, что врачи, из-за серьезных проблем по женскому здоровью, назначили ей гормональное лечение. По всей видимости, именно различные виды медикаментов и стали причиной того, что Майя немного поправилась.

Звезда «Дома-2» Майя Донцова немного поправилась



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили на Марсе запас воды,
Андрей Аршавин получил запрет на выезд
Ирина Безрукова опять отказалась ехать
Звезда «Дома-2» Майя Донцова немного
Саша Гобозов: «Считаю, что у любого
Внесены изменения в правила
Саша Черно устала от того, что ей
Названа дата премьеры фитнес-браслета
Австралийские эксперты рассказали о
Филипп Киркоров анонсировал креативный
Голос Бейонсе зазвучал в ремейке
Грузовой корабль Dragon успешно
ВКС РФ провели успешный испытательный
Вика Комиссарова приведёт на "Дом-2"
Ученые создали первый лазер на
Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах
Беременную Ольгу Гажиенко накануне
Компания Apple представила первый
Беременная Саша Артемова показала, как
В Подмосковье из пистолета убили
Lynk&Co представила спортивную версию
В Великобритании ученые создали
Ученые: Спорт помогает детям лучше
У Димы Дмитренко начали интересоваться,
Ученые назвали напиток, лучше всего
Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан
Оксана Воеводина родила сына от
Google планирует запретить блокировщики
В России отложили строительство самой
Джейсон Стейтем посетит Москву для
Просмотреть все новости