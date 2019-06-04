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Ученые назвали свет одной из причин бессонницы

Исследователи назвали яркий свет одной из причин бессонницы. Он может как нарушать биологические часы человека, так и препятствовать выработке мелатонина, гормона сна.
Ученые назвали свет одной из причин бессонницы

Многочисленные исследования подтвердили вред искусственного освещения перед сном. Его влияние доказано большим количеством экспериментов и опытным путем установлены негативные последствия, которые он вызывает. Особую опасность представляют экраны электронных устройств. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать перед отходом ко сну приглушенное освещение, а за два часа до «отбоя» не пользоваться никакими гаджетами.

Последние исследования в этой области показали влияние даже самого слабого освещения на процессы, происходящие во время ночного сна. Ученые собирали данные о функционировании организма человека во время ночного отдыха при зажженных свечах. Они отметили нарушение выработки мелатонина. Следовательно, можно сделать вывод, что спать необходимо в полной темноте, чтобы тело работало правильным образом.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 20:09

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