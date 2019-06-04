Испанский Верховный суд заблокировал эксгумацию останков Франсиско Франко
Испанский Верховный суд (ВС) заблокировал эксгумацию останков Франсиско Франко. Такое решение высшей орган судебной власти принял по просьбе внуков бывшего правителя страны, которые посчитали, что такое решение нанесет вред не только их семьям, но и всему обществу.
Совершить эксгумацию захоронения Франсиско Франко, руководившего Испанией в 1939-1975 годах, пожелало правительство. Обсуждение данного вопроса и решение вызвало серьезный резонанс внутри страны. Сейчас бывший правитель захоронен в Долине павших, комплексе, посвященном обоим сторонам гражданской войны, произошедшей в 1936-1939 годах. По мнению части общества, тело руководителя не может находится в подобном месте, поэтому могилу необходимо перенести. Правительство собиралось перезахоронить останки на кладбище Эль-Пардо, где покоится его супруга.
Верховный суд Испании посчитал такие действия опасными и заблокировал эксгумацию останков Франсиско Франко. В подобном решении судьи опирались на общественный резонанс и прямое обращение внуков политического деятеля. Они заявили, что жизнь их семей будет под угрозой, поэтому попросили остановить эксгумацию. ВС принял данную точку зрения и вынес соответствующее решение: в нем сказано, что от таких действий пострадают государственные интересы и конституционные институты страны.
Напомним, возведение Долины павших началось в 1940 году и закончилось лишь в 1958-м.
Совершить эксгумацию захоронения Франсиско Франко, руководившего Испанией в 1939-1975 годах, пожелало правительство. Обсуждение данного вопроса и решение вызвало серьезный резонанс внутри страны. Сейчас бывший правитель захоронен в Долине павших, комплексе, посвященном обоим сторонам гражданской войны, произошедшей в 1936-1939 годах. По мнению части общества, тело руководителя не может находится в подобном месте, поэтому могилу необходимо перенести. Правительство собиралось перезахоронить останки на кладбище Эль-Пардо, где покоится его супруга.
Верховный суд Испании посчитал такие действия опасными и заблокировал эксгумацию останков Франсиско Франко. В подобном решении судьи опирались на общественный резонанс и прямое обращение внуков политического деятеля. Они заявили, что жизнь их семей будет под угрозой, поэтому попросили остановить эксгумацию. ВС принял данную точку зрения и вынес соответствующее решение: в нем сказано, что от таких действий пострадают государственные интересы и конституционные институты страны.
Напомним, возведение Долины павших началось в 1940 году и закончилось лишь в 1958-м.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:57