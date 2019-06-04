Испанский Верховный суд заблокировал эксгумацию останков Франсиско Франко





Совершить эксгумацию захоронения Франсиско Франко, руководившего Испанией в 1939-1975 годах, пожелало правительство. Обсуждение данного вопроса и решение вызвало серьезный резонанс внутри страны. Сейчас бывший правитель захоронен в Долине павших, комплексе, посвященном обоим сторонам гражданской войны, произошедшей в 1936-1939 годах. По мнению части общества, тело руководителя не может находится в подобном месте, поэтому могилу необходимо перенести. Правительство собиралось перезахоронить останки на кладбище Эль-Пардо, где покоится его супруга.Верховный суд Испании посчитал такие действия опасными и заблокировал эксгумацию останков Франсиско Франко. В подобном решении судьи опирались на общественный резонанс и прямое обращение внуков политического деятеля. Они заявили, что жизнь их семей будет под угрозой, поэтому попросили остановить эксгумацию. ВС принял данную точку зрения и вынес соответствующее решение: в нем сказано, что от таких действий пострадают государственные интересы и конституционные институты страны.Напомним, возведение Долины павших началось в 1940 году и закончилось лишь в 1958-м.