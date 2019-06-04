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Робот Федор не войдет в состав экипажа при полете на МКС

Робот-андроид FEDOR может отправиться на МКС в августе 2019 года. «Роскосмос» решил не включать «Федора» в состав экипажа, а запустить проект в качестве эксперимента.
Робот Федор не войдет в состав экипажа при полете на МКС

О планах корпорации рассказал Сергей Крикалев, занимающий должность директора по пилотируемым программам. Робота доставит на МКС корабль «Союз». Специалисты в реальных условиях станции изучат и проанализируют функциональность системы FEDOR, что в будущем может помочь расширить возможности человека за пределами Земли.
Робот Федор не войдет в состав экипажа при полете на МКС

Как уточнил представитель «Роскосмоса», отечественный человекообразный робот не войдет в состав экипажа: пребывание «Федора» на МКС рассматривается как научный эксперимент. Изначально планировался запуск устройства FEDOR на кораблях «Федерация» в 2022-2024 годах, но, судя по словам топ-менеджера корпорации, аппарат могут отправить на станцию уже в конце этого лета.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:45

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