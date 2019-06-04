Ученые обнаружили на Марсе запас воды, который может образовать океан





Исследователи использовали прибор Shallow Radar (SHARAD), который собирает данные о планете с борта Марсианского разведывательного спутника. С помощью радиолокации он помогает ученым изучать структуру подземных слоев Марса до 2,4 км в глубину.Проанализировав данные, полученные с северного полюса Красной планеты, ученые пришли к выводу, что в 1,6 км от поверхности там располагаются несколько слоев песка и льда. В некоторых местах концентрация воды достигает 90%. Специалисты считают, что это - остатки древних полярных ледяных щитов. Если данная вода растает, то ее хватит, чтобы создать глобальный океан.Периодически Марс наклоняется к Солнцу, тогда происходит таяние этих ледников. Возвращение в вертикальное положение снова приводит к замерзанию водяных запасов. Ученые предположили данный процесс как самую вероятную и логичную теорию попадания в толщи льда слоев песка, которые там обнаружили.