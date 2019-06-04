Ученые обнаружили на Марсе запас воды, который может образовать океан
Ученые, которые изучают Марс, давно спорят на тему наличия ледников как на поверхности планеты, так и под ней. Исследователи из университетов Остина и Аризоны утверждают, что обнаружили слои льда под северной полярной шапкой на Марсе. Эта находка является одним из самых больших резервуаров воды на Красной планете.
Исследователи использовали прибор Shallow Radar (SHARAD), который собирает данные о планете с борта Марсианского разведывательного спутника. С помощью радиолокации он помогает ученым изучать структуру подземных слоев Марса до 2,4 км в глубину.
Проанализировав данные, полученные с северного полюса Красной планеты, ученые пришли к выводу, что в 1,6 км от поверхности там располагаются несколько слоев песка и льда. В некоторых местах концентрация воды достигает 90%. Специалисты считают, что это - остатки древних полярных ледяных щитов. Если данная вода растает, то ее хватит, чтобы создать глобальный океан.
Периодически Марс наклоняется к Солнцу, тогда происходит таяние этих ледников. Возвращение в вертикальное положение снова приводит к замерзанию водяных запасов. Ученые предположили данный процесс как самую вероятную и логичную теорию попадания в толщи льда слоев песка, которые там обнаружили.
Исследователи использовали прибор Shallow Radar (SHARAD), который собирает данные о планете с борта Марсианского разведывательного спутника. С помощью радиолокации он помогает ученым изучать структуру подземных слоев Марса до 2,4 км в глубину.
Проанализировав данные, полученные с северного полюса Красной планеты, ученые пришли к выводу, что в 1,6 км от поверхности там располагаются несколько слоев песка и льда. В некоторых местах концентрация воды достигает 90%. Специалисты считают, что это - остатки древних полярных ледяных щитов. Если данная вода растает, то ее хватит, чтобы создать глобальный океан.
Периодически Марс наклоняется к Солнцу, тогда происходит таяние этих ледников. Возвращение в вертикальное положение снова приводит к замерзанию водяных запасов. Ученые предположили данный процесс как самую вероятную и логичную теорию попадания в толщи льда слоев песка, которые там обнаружили.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 19:32