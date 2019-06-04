Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу из-за долга по алиментам
Экс-нападающему "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрею Аршавину официально запрещен выезд за границу из-за долга по алиментам. Такую информацию сообщает "Интерфакс", ссылаясь на слова адвоката жены футболиста Алисы Казьминой.
Предварительное заседание, касающееся развода супружеской пары, прошло в Санкт-Петербурге, в Красносельском народном суде 4 июня. Развод оформить не удалось, Андрей Аршавин отказывается видеть свою дочь и платить алименты, рассказал журналистам Александр Добровинский, являющийся адвокатом Казьминой.
Аршавин обязан платить 350 000 рублей ежемесячно для содержания ребенка. Из-за накопившейся задолженности футбольный эксперт и комментатор "Матч-ТВ", согласно решению суда, не имеет права покидать территорию РФ. 24 июня должно состояться основное заседание по бракоразводному процессу.
Предварительное заседание, касающееся развода супружеской пары, прошло в Санкт-Петербурге, в Красносельском народном суде 4 июня. Развод оформить не удалось, Андрей Аршавин отказывается видеть свою дочь и платить алименты, рассказал журналистам Александр Добровинский, являющийся адвокатом Казьминой.
Аршавин обязан платить 350 000 рублей ежемесячно для содержания ребенка. Из-за накопившейся задолженности футбольный эксперт и комментатор "Матч-ТВ", согласно решению суда, не имеет права покидать территорию РФ. 24 июня должно состояться основное заседание по бракоразводному процессу.
Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:21