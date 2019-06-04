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Ирина Безрукова опять отказалась ехать на кинофестиваль «Кинотавр»

Известная российская актриса Ирина Безрукова опять отказалась ехать на кинофестиваль «Кинотавр», проходящий в Сочи. Артистка заявила, что ей снова предложили самостоятельно оплатить не только перелет и проживание, но и аккредитацию, поэтому она предпочла оставить эту площадку «дамочкам с Рублевки».
Ирина Безрукова опять отказалась ехать на кинофестиваль «Кинотавр»

Ирина Безрукова уже второй год подряд отказывается ехать на «Кинотавр». Причина не изменилась – «экономность» организаторов мероприятия. Актриса отметила, что после смены прежних руководителей кинофестиваля, Марка Рудиншейна и Олега Янковского, всё изменилось в негативную сторону. Раньше актерам возмещали все расходы, но теперь почему-то считают, будто бы всё должно быть наоборот.

Именно поэтому Ирина Безрукова предпочла оставить «Кинотавр» для «дамочек с Рублевки», желающих пройти по красной дорожке и способных заплатить за это немалые деньги. Актриса отметила: у нее есть и другие способы, как привлечь к себе внимание зрителей, исключительно профессиональные.

При этом Ирина Безрукова все-таки пожелала успехов тем артистам, которые станут представлять свои новинки на кинофестивале. Хоть «Кинотавр» и испортился, он все-равно остается одной из главных площадок, где юные актеры и режиссеры могут показать себя, констатировала звезда. В этом году жюри кинофестиваля возглавит Константин Хабенский, сообщает издание «7 дней».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:10

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