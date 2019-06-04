Ирина Безрукова опять отказалась ехать на кинофестиваль «Кинотавр»

Ирина Безрукова уже второй год подряд отказывается ехать на «Кинотавр». Причина не изменилась – «экономность» организаторов мероприятия. Актриса отметила, что после смены прежних руководителей кинофестиваля, Марка Рудиншейна и Олега Янковского, всё изменилось в негативную сторону. Раньше актерам возмещали все расходы, но теперь почему-то считают, будто бы всё должно быть наоборот.Именно поэтому Ирина Безрукова предпочла оставить «Кинотавр» для «дамочек с Рублевки», желающих пройти по красной дорожке и способных заплатить за это немалые деньги. Актриса отметила: у нее есть и другие способы, как привлечь к себе внимание зрителей, исключительно профессиональные.При этом Ирина Безрукова все-таки пожелала успехов тем артистам, которые станут представлять свои новинки на кинофестивале. Хоть «Кинотавр» и испортился, он все-равно остается одной из главных площадок, где юные актеры и режиссеры могут показать себя, констатировала звезда. В этом году жюри кинофестиваля возглавит Константин Хабенский, сообщает издание «7 дней».