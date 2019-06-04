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В Подмосковье из пистолета убили директора торгового центра

В Подмосковье убит 60-летний директор одного из торговых центров. Неизвестный произвел в сторону предпринимателя не менее трех выстрелов.
В Подмосковье из пистолета убили директора торгового центра

Информацией об инциденте, случившемся в Солнечногорском районе, поделилась Ольга Врадий, представитель ГСУ СК РФ столичного региона. Как сообщили в ведомстве, в бизнесмена стреляли из пистолета с глушителем. Неизвестный, выпустив, судя по количеству найденных гильз, не менее трех пуль, скрылся.

Правоохранители проводят на территории Подмосковья следственные мероприятия, направленные на установление личности и поиск подозреваемого. Эксперты осмотрели место, где произошло убийство. Одной из приоритетных версий, касающихся причин покушения на бизнесмена, является его предпринимательская деятельность. Возбуждено уголовное производство.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:00

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