В Подмосковье из пистолета убили директора торгового центра
В Подмосковье убит 60-летний директор одного из торговых центров. Неизвестный произвел в сторону предпринимателя не менее трех выстрелов.
Информацией об инциденте, случившемся в Солнечногорском районе, поделилась Ольга Врадий, представитель ГСУ СК РФ столичного региона. Как сообщили в ведомстве, в бизнесмена стреляли из пистолета с глушителем. Неизвестный, выпустив, судя по количеству найденных гильз, не менее трех пуль, скрылся.
Правоохранители проводят на территории Подмосковья следственные мероприятия, направленные на установление личности и поиск подозреваемого. Эксперты осмотрели место, где произошло убийство. Одной из приоритетных версий, касающихся причин покушения на бизнесмена, является его предпринимательская деятельность. Возбуждено уголовное производство.
Информацией об инциденте, случившемся в Солнечногорском районе, поделилась Ольга Врадий, представитель ГСУ СК РФ столичного региона. Как сообщили в ведомстве, в бизнесмена стреляли из пистолета с глушителем. Неизвестный, выпустив, судя по количеству найденных гильз, не менее трех пуль, скрылся.
Правоохранители проводят на территории Подмосковья следственные мероприятия, направленные на установление личности и поиск подозреваемого. Эксперты осмотрели место, где произошло убийство. Одной из приоритетных версий, касающихся причин покушения на бизнесмена, является его предпринимательская деятельность. Возбуждено уголовное производство.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:00