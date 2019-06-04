Внесены изменения в правила расходования материнского капитала





Изменения стали действительны 29 марта. Они предполагают усиленный контроль за качеством приобретаемого жилья, преобразование списка тех организаций, чьи кредиты можно погашать из средств материнского капитала. Также изменились сроки, в течение которых Пенсионный фонд должен сообщить владельцу сертификата о том, что деньги израсходованы полностью. Теперь ПФР обязуется предоставить эти данные в месячный срок.Сотрудники Пенсионного фонда могут запрашивать в органах самоуправления информацию об условиях, созданных в помещении, его пригодности для проживания несовершеннолетних. Эта информация способна повлиять на ответ на заявление о распоряжении средствами. Располагая такими данными, специалисты могут отказать в удовлетворении заявления о направлении средств. Подобные запросы ПФР делает практически всегда, если заявитель указывает назначением перевода расходы на повышение качественного уровня жилищных условий.Был обнародован список организаций, чьи кредиты можно погашать средствами материнского капитала. Туда вошли те из них, которые работают не менее трех лет, а также произошло внесение в реестр Единого института развития в жилищной сфере - ДОМ.РФ.