Беременная Саша Артемова показала, как танцевала на свадьбе Андрея Черкасов и Кристины Ослиной

«Мы даже потанцевать успели под песню жениха…Не сидеть же и жирки откладывать», - подписала ролик звезда «Дома-2».

В прошедшие выходные, а если быть точнее 1 июня, состоялась свадьба Черкасова и Ослиной, к которой влюбленные готовились на протяжении полугода. Известно, что парочка расписалась в конце 2018 года.Среди приглашенных звезд телестройки «Дом-2» оказалась и беременная Александра Артемова в компании своего мужа Евгения Кузина. Нужно сказать, что супруги, несмотря на весьма большой срок беременности девушки, решили не упускать возможности на славу повеселиться на бракосочетании своего близкого приятеля.После торжества в социальных сетях продолжают появляться видеоролики и свежие фотографии со свадьбы Черкасова и Ослиной. Артемова тоже решила не упускать возможности и поделиться у себя на страничке в Instagram несколькими кадрами из мероприятия.На одной из записей беременная Саша показала подписчикам, как танцевала на бракосочетании Андрея и Кристины под песню жениха. Нужно сказать, что многим фанатам Артемовой очень удивил ее милый танец, ведь еще недавно будущая мамочка то и дело жаловалась на плохое самочувствие и боль в ногах.