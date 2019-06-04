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Беременная Саша Артемова показала, как танцевала на свадьбе Андрея Черкасов и Кристины Ослиной

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова продемонстрировала поклонникам, как плясала на бракосочетании Андрея Черкасова и Кристины Ослиной, несмотря на свое "интересное" положение. По словам будущей мамочки, ей не хотелось сидеть все торжество и откладывать «жирки».

Беременная Саша Артемова показала, как танцевала на свадьбе Андрея Черкасов и Кристины Ослиной

В прошедшие выходные, а если быть точнее 1 июня, состоялась свадьба Черкасова и Ослиной, к которой влюбленные готовились на протяжении полугода. Известно, что парочка расписалась в конце 2018 года.

Среди приглашенных звезд телестройки «Дом-2» оказалась и беременная Александра Артемова в компании своего мужа Евгения Кузина. Нужно сказать, что супруги, несмотря на весьма большой срок беременности девушки, решили не упускать возможности на славу повеселиться на бракосочетании своего близкого приятеля.

После торжества в социальных сетях продолжают появляться видеоролики и свежие фотографии со свадьбы Черкасова и Ослиной. Артемова тоже решила не упускать возможности и поделиться у себя на страничке в Instagram несколькими кадрами из мероприятия.

Беременная Саша Артемова показала, как танцевала на свадьбе Андрея Черкасов и Кристины Ослиной

На одной из записей беременная Саша показала подписчикам, как танцевала на бракосочетании Андрея и Кристины под песню жениха. Нужно сказать, что многим фанатам Артемовой очень удивил ее милый танец, ведь еще недавно будущая мамочка то и дело жаловалась на плохое самочувствие и боль в ногах.

«Мы даже потанцевать успели под песню жениха…Не сидеть же и жирки откладывать», - подписала ролик звезда «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:06

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