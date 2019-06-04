Филипп Киркоров анонсировал креативный клип на песню «Стеснение пропало»





Об этом Филипп Киркоров рассказал на своей странице в Instagram. Певец уже на протяжении нескольких дней публикует там новые загадочные снимки и каждый раз подписывает их одинаково: «Скоро». На них знаменитость запечатлен в необычных образах и положениях. В одном случае он одет в черный классический костюм и обычную шапку в тон, а на другом держит в руках автомат.В последней публикации Филипп Киркоров анонсировал выход креативного клипа на песню «Стеснение пропало», выпущенную еще 30 апреля, на его день рождения. Также артист приятно удивился практически всероссийскому флешмобу, начатому звездами шоу-бизнеса и простыми людьми. Они публикуют разные смелые поступки и сопровождают их хэштегом «#градусповыше». Звезда поблагодарил всех поклонников за подобное отношение к его творчеству.Подписчики Филиппа Киркорова в очередной раз отметили, что поп-король умеет поднять самую настоящую шумиху перед выходом своих новых работ. Появление клипа на песню «Стеснение пропало» поклонники ожидают уже в ближайшие дни и пророчат ему успех «Цвет настроения черный»