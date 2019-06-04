Филипп Киркоров анонсировал креативный клип на песню «Стеснение пропало»
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров анонсировал скорый выход креативного клипа на песню «Стеснение пропало». Также артист приятно удивился распространением флэшмоба с этим треком и хэштегом «#градусповыше».
Об этом Филипп Киркоров рассказал на своей странице в Instagram. Певец уже на протяжении нескольких дней публикует там новые загадочные снимки и каждый раз подписывает их одинаково: «Скоро». На них знаменитость запечатлен в необычных образах и положениях. В одном случае он одет в черный классический костюм и обычную шапку в тон, а на другом держит в руках автомат.
В последней публикации Филипп Киркоров анонсировал выход креативного клипа на песню «Стеснение пропало», выпущенную еще 30 апреля, на его день рождения. Также артист приятно удивился практически всероссийскому флешмобу, начатому звездами шоу-бизнеса и простыми людьми. Они публикуют разные смелые поступки и сопровождают их хэштегом «#градусповыше». Звезда поблагодарил всех поклонников за подобное отношение к его творчеству.
Подписчики Филиппа Киркорова в очередной раз отметили, что поп-король умеет поднять самую настоящую шумиху перед выходом своих новых работ. Появление клипа на песню «Стеснение пропало» поклонники ожидают уже в ближайшие дни и пророчат ему успех «Цвет настроения черный»
Об этом Филипп Киркоров рассказал на своей странице в Instagram. Певец уже на протяжении нескольких дней публикует там новые загадочные снимки и каждый раз подписывает их одинаково: «Скоро». На них знаменитость запечатлен в необычных образах и положениях. В одном случае он одет в черный классический костюм и обычную шапку в тон, а на другом держит в руках автомат.
В последней публикации Филипп Киркоров анонсировал выход креативного клипа на песню «Стеснение пропало», выпущенную еще 30 апреля, на его день рождения. Также артист приятно удивился практически всероссийскому флешмобу, начатому звездами шоу-бизнеса и простыми людьми. Они публикуют разные смелые поступки и сопровождают их хэштегом «#градусповыше». Звезда поблагодарил всех поклонников за подобное отношение к его творчеству.
Подписчики Филиппа Киркорова в очередной раз отметили, что поп-король умеет поднять самую настоящую шумиху перед выходом своих новых работ. Появление клипа на песню «Стеснение пропало» поклонники ожидают уже в ближайшие дни и пророчат ему успех «Цвет настроения черный»
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:21