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Австралийские эксперты рассказали о "худшем сценарии" дальнейшего потепления

Австралийские аналитики из Breakthrough National Centre for Climate Restoration представили вниманию общественности доклад, где рассказали о "худшем сценарии" потепления. Эксперты считают климатические изменения угрозой цивилизации, упадок которой может случиться уже в 2050 году.
Австралийские эксперты рассказали о "худшем сценарии" дальнейшего потепления

Главный автор работы Крис Барри, являющийся бывшим министром обороны Австралии, адмиралом в отставке и активным защитником природы, уверен, что к 2050 году климатические перемены могут привести к опустошению земли, распаду стран, разрушению биосферы и порядка отношений между народами. Чистой воды станет не хватать, производительность сельского хозяйства упадет, более миллиарда людей будут вынуждены мигрировать в поисках более благоприятных условий для жизни, считает Барри.

Процесс коллапса экосистем может ускорить повышение глобальной температуры на три градуса по Цельсию. Экс-адмирал призывает мировую общественность ко всеобщей мобилизации с целью перепрофилирования экономики, чтобы снизить выбросы парниковых газов и восстановить климат на земном шаре.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:33

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