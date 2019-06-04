Австралийские эксперты рассказали о "худшем сценарии" дальнейшего потепления
Австралийские аналитики из Breakthrough National Centre for Climate Restoration представили вниманию общественности доклад, где рассказали о "худшем сценарии" потепления. Эксперты считают климатические изменения угрозой цивилизации, упадок которой может случиться уже в 2050 году.
Главный автор работы Крис Барри, являющийся бывшим министром обороны Австралии, адмиралом в отставке и активным защитником природы, уверен, что к 2050 году климатические перемены могут привести к опустошению земли, распаду стран, разрушению биосферы и порядка отношений между народами. Чистой воды станет не хватать, производительность сельского хозяйства упадет, более миллиарда людей будут вынуждены мигрировать в поисках более благоприятных условий для жизни, считает Барри.
Процесс коллапса экосистем может ускорить повышение глобальной температуры на три градуса по Цельсию. Экс-адмирал призывает мировую общественность ко всеобщей мобилизации с целью перепрофилирования экономики, чтобы снизить выбросы парниковых газов и восстановить климат на земном шаре.
Главный автор работы Крис Барри, являющийся бывшим министром обороны Австралии, адмиралом в отставке и активным защитником природы, уверен, что к 2050 году климатические перемены могут привести к опустошению земли, распаду стран, разрушению биосферы и порядка отношений между народами. Чистой воды станет не хватать, производительность сельского хозяйства упадет, более миллиарда людей будут вынуждены мигрировать в поисках более благоприятных условий для жизни, считает Барри.
Процесс коллапса экосистем может ускорить повышение глобальной температуры на три градуса по Цельсию. Экс-адмирал призывает мировую общественность ко всеобщей мобилизации с целью перепрофилирования экономики, чтобы снизить выбросы парниковых газов и восстановить климат на земном шаре.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:33