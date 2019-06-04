У Димы Дмитренко начали интересоваться, как он будет объяснять дочери прошлое ее матери

Не секрет, что до прихода на телестройку «Дом-2» Ольга Рапунцель работала в эротическом чате, где за деньги исполняла все желания клиентов. Правда делала это длинноволосая красавица через экран компьютера. Сейчас в YouTube, при желании, можно отыскать не один десяток видеороликов, на которых молодая мамочка запечатлена обнаженной.Отметим, что сама Рапунцель никогда не отрицала тот факт, что зарабатывала подобным способом. По словам Ольги, в час она могла выручить до 200 долларов, поэтому в свое время обзавелась машиной «Jeep Grand Cherokee».Когда Ольга и Дмитрий объявила на реалити-шоу «Дом-2» о том, что ждут ребенка, многие телезрители перестали дергать будущих родителей с вопросами, которые касались работы «бренда» проекта в эротическом чате. Впрочем, сейчас интерес у поклонников телешоу, как выяснилось, вырос еще больше.Вот только теперь подписчиков интересует, как Дмитренко будет объяснять своей «любимой» дочери прошлое ее родительницы. А кое-кто из фолловеров и вовсе убежден, что Василиса в итоге станет такой же, как и ее мама.Под недавней публикацией Дмитрия, молодого отца буквально забросали нелицеприятными комментариями, на которых звезда «Дома-2» не стал реагировать.