У Димы Дмитренко начали интересоваться, как он будет объяснять дочери прошлое ее матери
Подписчики участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Дмитренко в очередной раз подняли тему прошлой работы Ольги Рапунцель. Оказывается, фолловеров очень интересует, как молодой отец будет объяснять своей единственной наследнице видеоролики эротического характера, на которых запечатлена ее мать.
Не секрет, что до прихода на телестройку «Дом-2» Ольга Рапунцель работала в эротическом чате, где за деньги исполняла все желания клиентов. Правда делала это длинноволосая красавица через экран компьютера. Сейчас в YouTube, при желании, можно отыскать не один десяток видеороликов, на которых молодая мамочка запечатлена обнаженной.
Отметим, что сама Рапунцель никогда не отрицала тот факт, что зарабатывала подобным способом. По словам Ольги, в час она могла выручить до 200 долларов, поэтому в свое время обзавелась машиной «Jeep Grand Cherokee».
Когда Ольга и Дмитрий объявила на реалити-шоу «Дом-2» о том, что ждут ребенка, многие телезрители перестали дергать будущих родителей с вопросами, которые касались работы «бренда» проекта в эротическом чате. Впрочем, сейчас интерес у поклонников телешоу, как выяснилось, вырос еще больше.
Вот только теперь подписчиков интересует, как Дмитренко будет объяснять своей «любимой» дочери прошлое ее родительницы. А кое-кто из фолловеров и вовсе убежден, что Василиса в итоге станет такой же, как и ее мама.
Под недавней публикацией Дмитрия, молодого отца буквально забросали нелицеприятными комментариями, на которых звезда «Дома-2» не стал реагировать.
Не секрет, что до прихода на телестройку «Дом-2» Ольга Рапунцель работала в эротическом чате, где за деньги исполняла все желания клиентов. Правда делала это длинноволосая красавица через экран компьютера. Сейчас в YouTube, при желании, можно отыскать не один десяток видеороликов, на которых молодая мамочка запечатлена обнаженной.
Отметим, что сама Рапунцель никогда не отрицала тот факт, что зарабатывала подобным способом. По словам Ольги, в час она могла выручить до 200 долларов, поэтому в свое время обзавелась машиной «Jeep Grand Cherokee».
Когда Ольга и Дмитрий объявила на реалити-шоу «Дом-2» о том, что ждут ребенка, многие телезрители перестали дергать будущих родителей с вопросами, которые касались работы «бренда» проекта в эротическом чате. Впрочем, сейчас интерес у поклонников телешоу, как выяснилось, вырос еще больше.
Вот только теперь подписчиков интересует, как Дмитренко будет объяснять своей «любимой» дочери прошлое ее родительницы. А кое-кто из фолловеров и вовсе убежден, что Василиса в итоге станет такой же, как и ее мама.
Под недавней публикацией Дмитрия, молодого отца буквально забросали нелицеприятными комментариями, на которых звезда «Дома-2» не стал реагировать.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:30