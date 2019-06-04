Вика Комиссарова приведёт на "Дом-2" бывшего возлюбленного, от которого была беременна

Недавно стало известно, что перед возвращением на шоу у Виктории были сложные отношения с молодым человеком Рустамом, во время которых она забеременела. Блондинка не смогла выносить малыша, так как у нее случился выкидыш. После ухода Антона Шоки с телестройки, Комиссарова искала варианты, как не «вылететь» с телепроекта, при этом дальше делать рейтинги.Виктория дала понять, что собирается привести на шоу молодого человека, от которого была в «интересном положении» за периметром. Предполагается, что в рамках «Дома-2» пара сможет помириться, а также создать крепкий союз, так как вне проекта их взаимоотношения совсем не ладились.