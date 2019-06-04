Вика Комиссарова приведёт на "Дом-2" бывшего возлюбленного, от которого была беременна
Недавно на телешоу «Дом-2» решила вернуться Виктория Комиссарова. Блондинка надеялась, что сможет возобновить отношения с Антоном Шоки, но парень не оставил ей ни одного шанса. Вика намекнула, что собирается привести на телестройку своего бывшего возлюбленного, от которого ранее была беременна.
Недавно стало известно, что перед возвращением на шоу у Виктории были сложные отношения с молодым человеком Рустамом, во время которых она забеременела. Блондинка не смогла выносить малыша, так как у нее случился выкидыш. После ухода Антона Шоки с телестройки, Комиссарова искала варианты, как не «вылететь» с телепроекта, при этом дальше делать рейтинги.
Виктория дала понять, что собирается привести на шоу молодого человека, от которого была в «интересном положении» за периметром. Предполагается, что в рамках «Дома-2» пара сможет помириться, а также создать крепкий союз, так как вне проекта их взаимоотношения совсем не ладились.
Недавно стало известно, что перед возвращением на шоу у Виктории были сложные отношения с молодым человеком Рустамом, во время которых она забеременела. Блондинка не смогла выносить малыша, так как у нее случился выкидыш. После ухода Антона Шоки с телестройки, Комиссарова искала варианты, как не «вылететь» с телепроекта, при этом дальше делать рейтинги.
Виктория дала понять, что собирается привести на шоу молодого человека, от которого была в «интересном положении» за периметром. Предполагается, что в рамках «Дома-2» пара сможет помириться, а также создать крепкий союз, так как вне проекта их взаимоотношения совсем не ладились.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:41