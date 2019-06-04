Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током





Ученые Университета Кюсю отметили, что технология первого лазера на органическом диоде является прототипом, и ей еще далеко до промышленного выпуска. Если им удаться решить имеющиеся проблемы, то люди получат доступное, гибкое и конфигурируемое в широких пределах устройство.В качестве активной среды лазера можно использовать множество вариантов и типов веществ. Первая категория – твердотельные установки. Они используют кристаллы, стекла и полупроводники. Следующие типы активной среды – газовая, жидкая и плазменная. Каждый из этих вариантов имеет свои эксплуатационные особенности, характеристики работы и стоимость создания установки на основе данных технологий.Самым лучшим вариантом принято считать полупроводники, особенно органические. Они отличаются простотой, доступностью и эффективностью. Для своей технологии японцы использовали органический диод и прокачивали через него ток. В качестве активной среды была использована тонкая пленка из вещества, обладающего низким электрическим сопротивлением.В ближайшее время ученые планируют заниматься совершенствованием первого лазера на органическом диоде.