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Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током

Японские ученые сделали серьезный прорыв – создали первый лазер на органическом диоде, для этого применяется накачка током. Такие органические полимеры способны генерировать когерентное излучение, если через них пропускать электричество.
Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током

Ученые Университета Кюсю отметили, что технология первого лазера на органическом диоде является прототипом, и ей еще далеко до промышленного выпуска. Если им удаться решить имеющиеся проблемы, то люди получат доступное, гибкое и конфигурируемое в широких пределах устройство.

В качестве активной среды лазера можно использовать множество вариантов и типов веществ. Первая категория – твердотельные установки. Они используют кристаллы, стекла и полупроводники. Следующие типы активной среды – газовая, жидкая и плазменная. Каждый из этих вариантов имеет свои эксплуатационные особенности, характеристики работы и стоимость создания установки на основе данных технологий.

Самым лучшим вариантом принято считать полупроводники, особенно органические. Они отличаются простотой, доступностью и эффективностью. Для своей технологии японцы использовали органический диод и прокачивали через него ток. В качестве активной среды была использована тонкая пленка из вещества, обладающего низким электрическим сопротивлением.

В ближайшее время ученые планируют заниматься совершенствованием первого лазера на органическом диоде.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:38

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