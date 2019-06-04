Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током
Японские ученые сделали серьезный прорыв – создали первый лазер на органическом диоде, для этого применяется накачка током. Такие органические полимеры способны генерировать когерентное излучение, если через них пропускать электричество.
Ученые Университета Кюсю отметили, что технология первого лазера на органическом диоде является прототипом, и ей еще далеко до промышленного выпуска. Если им удаться решить имеющиеся проблемы, то люди получат доступное, гибкое и конфигурируемое в широких пределах устройство.
В качестве активной среды лазера можно использовать множество вариантов и типов веществ. Первая категория – твердотельные установки. Они используют кристаллы, стекла и полупроводники. Следующие типы активной среды – газовая, жидкая и плазменная. Каждый из этих вариантов имеет свои эксплуатационные особенности, характеристики работы и стоимость создания установки на основе данных технологий.
Самым лучшим вариантом принято считать полупроводники, особенно органические. Они отличаются простотой, доступностью и эффективностью. Для своей технологии японцы использовали органический диод и прокачивали через него ток. В качестве активной среды была использована тонкая пленка из вещества, обладающего низким электрическим сопротивлением.
В ближайшее время ученые планируют заниматься совершенствованием первого лазера на органическом диоде.
Ученые Университета Кюсю отметили, что технология первого лазера на органическом диоде является прототипом, и ей еще далеко до промышленного выпуска. Если им удаться решить имеющиеся проблемы, то люди получат доступное, гибкое и конфигурируемое в широких пределах устройство.
В качестве активной среды лазера можно использовать множество вариантов и типов веществ. Первая категория – твердотельные установки. Они используют кристаллы, стекла и полупроводники. Следующие типы активной среды – газовая, жидкая и плазменная. Каждый из этих вариантов имеет свои эксплуатационные особенности, характеристики работы и стоимость создания установки на основе данных технологий.
Самым лучшим вариантом принято считать полупроводники, особенно органические. Они отличаются простотой, доступностью и эффективностью. Для своей технологии японцы использовали органический диод и прокачивали через него ток. В качестве активной среды была использована тонкая пленка из вещества, обладающего низким электрическим сопротивлением.
В ближайшее время ученые планируют заниматься совершенствованием первого лазера на органическом диоде.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:38