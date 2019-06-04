Голос Бейонсе зазвучал в ремейке «Короля льва»





Публикация в видеохостинге стала одним из первых официальных подтверждений участия мировой знаменитости в новом проекте студии Disney. Львица голосом Бейонсе обращается к своему близкому другу Симбе, уговаривая его вернуться домой и занять место короля. Как рассказала мать исполнительницы Тина Ноулз, ее дочь и сын в юном возрасте очень любили «Короля льва» и пересматривали его около трех десятков раз. Родительница Бейонсе, узнав о приглашении звезды в проект, настояла, чтобы ее наследнице доверили львицу Налу.В озвучивании ремейка легендарного мультфильма участвовали актеры Билли Айкнер и Сет Роген. Их голосами заговорили неразлучные мангуст Тимон и кабан Пумба. В России премьера картины Джона Фавро, снятой по подготовленному Джеффом Натансоном сценарию, ожидается 18 июля.