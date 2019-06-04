АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Голос Бейонсе зазвучал в ремейке «Короля льва»

Студия Disney обнародовала на просторах YouTube новый тизер мультфильма «Король лев», где можно услышать голос Бейонсе. Популярная певица озвучивает львицу Налу.
Голос Бейонсе зазвучал в ремейке «Короля льва»

Публикация в видеохостинге стала одним из первых официальных подтверждений участия мировой знаменитости в новом проекте студии Disney. Львица голосом Бейонсе обращается к своему близкому другу Симбе, уговаривая его вернуться домой и занять место короля. Как рассказала мать исполнительницы Тина Ноулз, ее дочь и сын в юном возрасте очень любили «Короля льва» и пересматривали его около трех десятков раз. Родительница Бейонсе, узнав о приглашении звезды в проект, настояла, чтобы ее наследнице доверили львицу Налу.

В озвучивании ремейка легендарного мультфильма участвовали актеры Билли Айкнер и Сет Роген. Их голосами заговорили неразлучные мангуст Тимон и кабан Пумба. В России премьера картины Джона Фавро, снятой по подготовленному Джеффом Натансоном сценарию, ожидается 18 июля.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа дата премьеры фитнес-браслета
Австралийские эксперты рассказали о
Филипп Киркоров анонсировал креативный
Голос Бейонсе зазвучал в ремейке
Грузовой корабль Dragon успешно
ВКС РФ провели успешный испытательный
Вика Комиссарова приведёт на "Дом-2"
Ученые создали первый лазер на
Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах
Беременную Ольгу Гажиенко накануне
Компания Apple представила первый
Беременная Саша Артемова показала, как
В Подмосковье из пистолета убили
Lynk&Co представила спортивную версию
В Великобритании ученые создали
Ученые: Спорт помогает детям лучше
У Димы Дмитренко начали интересоваться,
Ученые назвали напиток, лучше всего
Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан
Оксана Воеводина родила сына от
Google планирует запретить блокировщики
В России отложили строительство самой
Джейсон Стейтем посетит Москву для
Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на
Ксения Бородина назвала Иосифа
Boeing 737 рейса Москва-Берлин
Alfa Romeo анонсировали спортивную
Ксения Собчак заступилась за Евгения
Журналисты раскрыли секрет идеальной
Microsoft провела закрытую презентацию
Просмотреть все новости