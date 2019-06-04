Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах серии «Мстители», сообщил об уходе из кино





35-летний артист последний год провел на съемочной площадке. Он заявил, что решил приостановить работу, поскольку хочет побыть дома вместе со своей женой и тремя детьми. Крис Хемсворт рассказал, что у его детей сейчас сложный период взросления и он, как сознательный отец, должен принять участие в их воспитании. По его словам, этот отпуск продлится как минимум до конца года. Из-за плотного графика съемок актер был вынужден жертвовать семейными отношениями. Потому он принял решение приостановить свою кинокарьеру.Персонажи, которых он сыграл в фильмах серии «Тор» и «Мстители», очень полюбились зрителям. Также он сыграл в «Хижине в лесу», «Звездном пути» и в ленте «Белоснежка и охотник».12 июня в России состоится премьера фильма «Люди в Черном: Интернешнл» с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в главных ролях. Также в ближайшее время в прокат также выйдут фильмы «Дакка» и «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» с участием Хемсворта.