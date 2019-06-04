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Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах серии «Мстители», сообщил об уходе из кино

Крис Хемсворт, сыгравший роль Тора в «Мстителях» заявил о том, что хочет приостановить свою актерскую карьеру. Он решил посвятить время семье, по крайней мере, до конца 2019 года.
Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах серии «Мстители», сообщил об уходе из кино

35-летний артист последний год провел на съемочной площадке. Он заявил, что решил приостановить работу, поскольку хочет побыть дома вместе со своей женой и тремя детьми. Крис Хемсворт рассказал, что у его детей сейчас сложный период взросления и он, как сознательный отец, должен принять участие в их воспитании. По его словам, этот отпуск продлится как минимум до конца года. Из-за плотного графика съемок актер был вынужден жертвовать семейными отношениями. Потому он принял решение приостановить свою кинокарьеру.

Персонажи, которых он сыграл в фильмах серии «Тор» и «Мстители», очень полюбились зрителям. Также он сыграл в «Хижине в лесу», «Звездном пути» и в ленте «Белоснежка и охотник».
Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах серии «Мстители», сообщил об уходе из кино

12 июня в России состоится премьера фильма «Люди в Черном: Интернешнл» с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в главных ролях. Также в ближайшее время в прокат также выйдут фильмы «Дакка» и «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» с участием Хемсворта.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:30

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