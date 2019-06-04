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Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на его собственной свадьбе фекалиями

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин оскорбил ведущего телестройки и своего близкого приятеля Андрея Черкасова на его собственном бракосочетании. Супруг Александры Артемовой обозвал жениха фекалиями.

Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на его собственной свадьбе фекалиями

Не секрет, что в прошлые выходные Андрей Черкасов и Кристина Ослина наконец-таки отпраздновали свою свадьбу. Напомним, что влюбленные расписались в конце 2018 года, однако решили закатить грандиозное мероприятие летом, чтобы тщательно к нему подготовиться.

В одном из интервью, которое Черкасов давал за несколько дней до торжества, он признался, что пригласит на свадьбу лишь нескольких бывших героев «Дома-2», так как только с ними поддерживает близкие отношения. Сейчас в социальных сетях продолжают появляться видеозаписи с бракосочетания Андрея и Кристины, некоторые из которых повергли в шок фолловеров.

Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на его собственной свадьбе фекалиями

Дело в том, что на одном из роликов запечатлено, как Кузин, вероятней всего, перебрав с горячительными напитками, принялся оскорблять Черкасова в присутствии остальных гостей. Все это происходило в тот момент, когда Андрей и Кристина проходили мимо столика, за которым сидели Евгений и Александра.

Звезда «Дома-2» то и дело выкрикивал слово «браво», однако не это шокировало пользователей Сети. А то, что Евгений обозвал Андрея «лысыми» фекалиями. Отметим, что поклонники звездного семейства Черкасовых не стали молчать. К примеру, подписчики поспешили пристыдить Кузина и указать ему на его неподобающее поведение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01

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