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Boeing 737 рейса Москва-Берлин экстренно вернулся во "Внуково"

Воздушное судно Boeing 737, которое следовало рейсом Москва-Берлин, было вынуждено вернуться во "Внуково" для осуществления экстренной посадки. Столичные экстренные службы сообщали, что к такому решению экипаж самолета пришел после срабатывания датчика турбонаддува.

Boeing 737 рейса Москва-Берлин экстренно вернулся во "Внуково"

Представители Utair подтвердили данные сообщения. В авиакомпании объяснили, что кислородные маски выпали в салоне лайнера на 40-й минуте его полета. В результате инцидента никто из 101 находящегося на борту человека не пострадал.

Пассажиры и наземные службы получили предупреждение об аварийной посадке. Для пассажиров был подготовлен резервный борт, а воздушно-транспортное средство Boeing 737 проверяют специалисты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:59

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