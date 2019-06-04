Boeing 737 рейса Москва-Берлин экстренно вернулся во "Внуково"
Воздушное судно Boeing 737, которое следовало рейсом Москва-Берлин, было вынуждено вернуться во "Внуково" для осуществления экстренной посадки. Столичные экстренные службы сообщали, что к такому решению экипаж самолета пришел после срабатывания датчика турбонаддува.
Представители Utair подтвердили данные сообщения. В авиакомпании объяснили, что кислородные маски выпали в салоне лайнера на 40-й минуте его полета. В результате инцидента никто из 101 находящегося на борту человека не пострадал.
Пассажиры и наземные службы получили предупреждение об аварийной посадке. Для пассажиров был подготовлен резервный борт, а воздушно-транспортное средство Boeing 737 проверяют специалисты.
Представители Utair подтвердили данные сообщения. В авиакомпании объяснили, что кислородные маски выпали в салоне лайнера на 40-й минуте его полета. В результате инцидента никто из 101 находящегося на борту человека не пострадал.
Пассажиры и наземные службы получили предупреждение об аварийной посадке. Для пассажиров был подготовлен резервный борт, а воздушно-транспортное средство Boeing 737 проверяют специалисты.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:59