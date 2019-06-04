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Беременную Ольгу Гажиенко накануне родов бросила Ирина Александровна Агибалова

Ирина Александровна Агибалова уехала на Кипр, бросив перед родами беременную дочь. Подписчики возмущены поступком звездной бабушки, заявляя, что она поступила «по-свински» по отношению к Ольге Гажиенко.

Беременную Ольгу Гажиенко накануне родов бросила Ирина Александровна Агибалова

На протяжении длительного времени Гажиенко скрывала от общественности свою беременность, теперь же наоборот разоткровенничалась с подписчиками. Она поделилась с фанатами трогательным постом, в котором решила рассказать, как узнала о своем «интересном положении». Девушка отметила, что Илья Гажиенко планирует взять отпуск, чтобы присутствовать на родах, при этом помочь ей «на началах».

Беременную Ольгу Гажиенко накануне родов бросила Ирина Александровна Агибалова

Впрочем, мечте Ольги о партнерских родах скорей всего не суждено сбыться, так как она накануне родов лишена материнской поддержки. Вместо того чтобы нянчить внука, ИрСанна уехала отдыхать на Кипр, где сейчас находится ее младшая дочь. Подписчики заявили, что они не удивлены поведением матери Гажиенко. Они решили напомнить Ольге, что она постоянно была изгоем в своей семье, так как мама постоянно отдавала предпочтение ее младшей сестре - Маргарите Агибаловой (Марсо).



 
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Добавил: Joker Сегодня, 16:21

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