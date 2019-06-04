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ВКС РФ провели успешный испытательный пуск новой ракеты ПРО

ВКС РФ провели тестирование новой ракеты комплекса ПРО и остались удовлетворены ее характеристиками. Минобороны продемонстрировало испытательный процесс на видео, обнародовав его на YouTube-канале ведомства.
ВКС РФ провели успешный испытательный пуск новой ракеты ПРО

Для тестирования нового вида оружия ПРО использовался полигон Сары-Шаган, расположенный на территории Казахстана. Боевые расчеты ПВО и ПРО Воздушно-космических сил РФ успешно справились с поставленной задачей. После серии испытательных запусков ракеты эксперты отметили соответствие ее характеристик, продемонстрированных на практике, с заявленными разработчиком. Новинка не разочаровала военных, поскольку с высокой точностью поразила условную мишень.

На видео попал момент разворачивания и подготовки ракеты к старту, а также ее запуск. В Минобороны РФ заявили, что комплекс, для которого разрабатывалась новинка, находится на вооружении ВКС и предназначен для поражения средств, используемых при воздушно-космической атаке. Представители ведомства не раскрыли название нового оружия, но эксперты полагают, речь идет о пусковых установках в составе системы А-135, обеспечивающей оборону Центрального промышленного региона России и Москвы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:48

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