Ксения Бородина назвала Иосифа Оганесяна «лицемером»

«Йось, ты, конечно же, молодец, что сейчас сидишь за Сашу заступаешься, но ты такой конечно же лицемер! Я тебе честно могу сказать! Потому что ты сам желаешь, чтобы она похудела!», - заявила Ксения.

Как оказалось, очередное ток-шоу «Бородина против Бузовой» стало местом «расстрела» для семейства Черно и Оганесяна. А все из-за лишнего веса Александры, от которого эпатажная героиня проекта «Спаси свою любовь» не может никак избавиться, даже ради того, чтобы родить здорового малыша.Наверное, только ленивые не обсуждали в социальных сетях вес Черно и тот факт, что ей нужно срочно худеть, если она не хочет иметь проблемы в период беременности. Отметим, что врачи предупредили Сашу и Иосифа, что если девушка, в конечном счете, не похудеет, у их первенца может развиться такое заболевание, как сахарный диабет.К слову, на съемочной площадке шоу «Бородина против Бузовой» ведущие и гости студии рассчитывали, что муж Черно целиком и полностью согласится с их высказываниями в адрес Саши. Впрочем, неожиданно Иосиф встал на сторону жены и заявил, что только им решать, худеть ли будущей мамочке или нет.В Сети появились нарезки с вчерашнего выпуска телешоу «Бородина против Бузовой», в которых Бородина не смогла больше молчать и поспешила заявить, что считает Оганесяна «лицемером».