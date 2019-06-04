АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Ксения Бородина назвала Иосифа Оганесяна «лицемером»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина назвала Иосифа Оганесяна «лицемером». По мнению телезнаменитости, ее подопечный на самом деле хочет, чтобы его возлюбленная наконец-таки избавилась от лишних килограмм.

Ксения Бородина назвала Иосифа Оганесяна «лицемером»

Как оказалось, очередное ток-шоу «Бородина против Бузовой» стало местом «расстрела» для семейства Черно и Оганесяна. А все из-за лишнего веса Александры, от которого эпатажная героиня проекта «Спаси свою любовь» не может никак избавиться, даже ради того, чтобы родить здорового малыша.

Наверное, только ленивые не обсуждали в социальных сетях вес Черно и тот факт, что ей нужно срочно худеть, если она не хочет иметь проблемы в период беременности. Отметим, что врачи предупредили Сашу и Иосифа, что если девушка, в конечном счете, не похудеет, у их первенца может развиться такое заболевание, как сахарный диабет.

К слову, на съемочной площадке шоу «Бородина против Бузовой» ведущие и гости студии рассчитывали, что муж Черно целиком и полностью согласится с их высказываниями в адрес Саши. Впрочем, неожиданно Иосиф встал на сторону жены и заявил, что только им решать, худеть ли будущей мамочке или нет.

Ксения Бородина назвала Иосифа Оганесяна «лицемером»

В Сети появились нарезки с вчерашнего выпуска телешоу «Бородина против Бузовой», в которых Бородина не смогла больше молчать и поспешила заявить, что считает Оганесяна «лицемером».

«Йось, ты, конечно же, молодец, что сейчас сидишь за Сашу заступаешься, но ты такой конечно же лицемер! Я тебе честно могу сказать! Потому что ты сам желаешь, чтобы она похудела!», - заявила Ксения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах
Беременную Ольгу Гажиенко накануне
Компания Apple представила первый
Беременная Саша Артемова показала, как
В Подмосковье из пистолета убили
Lynk&Co представила спортивную версию
В Великобритании ученые создали
Ученые: Спорт помогает детям лучше
У Димы Дмитренко начали интересоваться,
Ученые назвали напиток, лучше всего
Владелец BitTorrent и Tron Джастин Сан
Оксана Воеводина родила сына от
Google планирует запретить блокировщики
В России отложили строительство самой
Джейсон Стейтем посетит Москву для
Женя Кузин обозвал Андрея Черкасова на
Ксения Бородина назвала Иосифа
Boeing 737 рейса Москва-Берлин
Alfa Romeo анонсировали спортивную
Ксения Собчак заступилась за Евгения
Журналисты раскрыли секрет идеальной
Microsoft провела закрытую презентацию
В Калининграде полиция ищет троих
Диана Крюгер снимется в шпионском
В Госдуме рекомендуют Западу приступить
Сергей Лукьяненко опубликовал в Сети
Квентин Тарантино снимет фильм по
Экс-участники «Дома-2» Василий и Тоня
Жена Дмитрий Тарасова призналась, что
Реальные и весьма дорогостоящие
Просмотреть все новости