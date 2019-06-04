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Компания Apple представила первый трейлер к сериалу «для всего человечества»

Компания Apple представила официальный трейлер своего нового сериала «Для всего человечества». Он будет выходить на сервисе Apple TV+, «яблочном» аналоге Netflix, премьера намечена на эту осень.
Компания Apple представила первый трейлер к сериалу «для всего человечества»

Сериал предлагает зрителю задуматься над тем, что бы было, если бы противостояние космических технологий между СССР и США не завершилось. Создатели предположили, что NASA научились бы создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века. Каждый шаг в этой борьбе может обернуться неожиданностью для всего человечества.

Этот научно-фантастический сериал зрители смогут посмотреть уже этой осенью на Apple TV+, новом стриминг-сервисе с оригинальными шоу и фильмами. «Для всего человечества» - не единственный проект, который создатели планируют представить в скором времени. Однако это самое продолжительное из всех запланированных шоу, о которых уже было рассказано. Трейлер уже набрал более 11 миллионов просмотров на официальном канале Apple TV.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:13

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