Компания Apple представила первый трейлер к сериалу «для всего человечества»





Сериал предлагает зрителю задуматься над тем, что бы было, если бы противостояние космических технологий между СССР и США не завершилось. Создатели предположили, что NASA научились бы создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века. Каждый шаг в этой борьбе может обернуться неожиданностью для всего человечества.Этот научно-фантастический сериал зрители смогут посмотреть уже этой осенью на Apple TV+, новом стриминг-сервисе с оригинальными шоу и фильмами. «Для всего человечества» - не единственный проект, который создатели планируют представить в скором времени. Однако это самое продолжительное из всех запланированных шоу, о которых уже было рассказано. Трейлер уже набрал более 11 миллионов просмотров на официальном канале Apple TV.