Компания Apple представила первый трейлер к сериалу «для всего человечества»
Компания Apple представила официальный трейлер своего нового сериала «Для всего человечества». Он будет выходить на сервисе Apple TV+, «яблочном» аналоге Netflix, премьера намечена на эту осень.
Сериал предлагает зрителю задуматься над тем, что бы было, если бы противостояние космических технологий между СССР и США не завершилось. Создатели предположили, что NASA научились бы создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века. Каждый шаг в этой борьбе может обернуться неожиданностью для всего человечества.
Этот научно-фантастический сериал зрители смогут посмотреть уже этой осенью на Apple TV+, новом стриминг-сервисе с оригинальными шоу и фильмами. «Для всего человечества» - не единственный проект, который создатели планируют представить в скором времени. Однако это самое продолжительное из всех запланированных шоу, о которых уже было рассказано. Трейлер уже набрал более 11 миллионов просмотров на официальном канале Apple TV.
Сериал предлагает зрителю задуматься над тем, что бы было, если бы противостояние космических технологий между СССР и США не завершилось. Создатели предположили, что NASA научились бы создавать технологии для путешествий по всей Солнечной системе уже в семидесятые годы XX века. Каждый шаг в этой борьбе может обернуться неожиданностью для всего человечества.
Этот научно-фантастический сериал зрители смогут посмотреть уже этой осенью на Apple TV+, новом стриминг-сервисе с оригинальными шоу и фильмами. «Для всего человечества» - не единственный проект, который создатели планируют представить в скором времени. Однако это самое продолжительное из всех запланированных шоу, о которых уже было рассказано. Трейлер уже набрал более 11 миллионов просмотров на официальном канале Apple TV.
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:13