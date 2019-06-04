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Lynk&Co представила спортивную версию седана 03

Компания Lynk&Co привезла на автосалон в Шэньчжэне свою ожидаемую новинку – спортивную версию седана Lynk&Co 03. Автомобиль получил турбированный двигатель, агрессивный кузов с элементами углепластика и смелый дизайн салона.
Lynk&Co представила спортивную версию седана 03

Одним из самых ярких представителей автосалона в Шэньчжэне оказалась спортивная версия седана Lynk&Co 03. Автопроизводитель сделал все, чтобы автомобиль выглядел по-настоящему агрессивно и стильно. Новинка имеет передний сплиттер и задний спойлер, выполненные из углепластика, а также выхлопную систему с 4 трубами. Покупателям предложат на выбор два варианта колесных дисков 18- и 19-дюймовые. В салоне изменения коснулись только сидений. У них одновременно спортивный и смелый дизайн, они имеют боковую поддержку и разнообразный рельеф подушек.

Под капотом этой версии седана Lynk&Co 03 расположится 2,0-литровый турбированный двигатель от Volvo Drive-E. Его усиленная версия имеет 254 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Новинка также оснащена полным приводом. Спортивный вариант модели имеет перенастроенную подвеску и муфту подключения задней оси, заимствованную у кросс версии Volvo XC40. До «сотни» новинка разгоняется за 5,9 секунды.

Продажи спортивной Lynk&Co 03 в Китае стартуют уже летом 2019 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:49

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