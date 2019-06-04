Ученые: Спорт помогает детям лучше адаптироваться в социуме





Тематическое исследование длилось несколько лет. Специалисты отслеживали с момента рождения развитие детей одного возраста, чтобы понять, снизился ли у подрастающих показатель рисков, связанных с застенчивостью, стрессами, изоляцией от общества, тревожностью, в случае посещения ими спортивных секций.Как выяснилось, дети, физические нагрузки которых являлись регулярными в период 6-10 лет, в 12-летнем возрасте оказывались более приспособленными к жизни в обществе, чем их сверстники, не проявлявшие такой активности на постоянной основе. Ученые считают, что организованный спорт способствует всеобщему развитию ребенка и положительно отражается как на его физических данных, так и на социально-эмоциональном состоянии.