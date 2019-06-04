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Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Канадские ученые назвали напиток, который лучше всего поможет утолить жажду в жару. Им является натуральный яблочный сок, разбавленный в соотношении 2:1 с обычной водой.

Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Специалисты напоминают, что летом люди обильно пьют и теряют различные соли. Но для контроля давления и поддержания многих процессов нужно соблюдать солевой баланс в организме. Простой воды в данном случае будет недостаточно, лучше всего питья разбавленный яблочный сок. После употребления сока произойдет восполнение потерянных солей. Научные работники провели исследование и выяснили, что натуральный яблочный сок использовался в качестве основной альтернативы для растворов с содержанием соли, которые прописывают детям в случае развития кишечных заболеваний. Также сок из яблок содержит большое количество калия, а он является основным элементом, отвечающим за водный баланс в организме.

Исследователи отмечают, все натуральные соки содержат калий, но для утоления жажды в сильную жару в них необходимо добавить воду.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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