Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару





Специалисты напоминают, что летом люди обильно пьют и теряют различные соли. Но для контроля давления и поддержания многих процессов нужно соблюдать солевой баланс в организме. Простой воды в данном случае будет недостаточно, лучше всего питья разбавленный яблочный сок. После употребления сока произойдет восполнение потерянных солей. Научные работники провели исследование и выяснили, что натуральный яблочный сок использовался в качестве основной альтернативы для растворов с содержанием соли, которые прописывают детям в случае развития кишечных заболеваний. Также сок из яблок содержит большое количество калия, а он является основным элементом, отвечающим за водный баланс в организме.Исследователи отмечают, все натуральные соки содержат калий, но для утоления жажды в сильную жару в них необходимо добавить воду.