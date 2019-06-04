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Оксана Воеводина родила сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина родила наследника бывшему королю Малайзии Мухаммаду V. В своем Instagram она рассказала о тяжелой беременности и показала первое фото малыша.
Оксана Воеводина родила сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина опубликовала очень трогательный пост на своей странице в Instagram. Она показала подписчикам фото, где она держит сына за маленькие стопы. В комментарии она поделилась своими впечатлениями от материнства: «Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша - чистая правда».

Оксана Воеводина поделилась с подписчиками также своей «беременной» фотографией, которую до этого не выкладывала в Сеть. Обладательница титула «Мисс Москва – 2015» рассказала о том, что беременность далась ей не просто. В конце срока ей пришлось провести много времени под капельницами, чтобы сохранить жизнь малыша. Она соблюдала постельный режим и верила в лучшее.

Несмотря на множество слухов о расставании пары, Оксана Воеводина поздравила мужа с годовщиной их свадьбы. Они заключили брак 7 июня прошлого года, и это день Воеводина вспоминает с особым трепетом и благодарностью.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:19

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