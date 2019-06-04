Google планирует запретить блокировщики рекламы в Chrome





Совсем недавно компания Google заявила о планах запретить использовать блокировщики рекламы в Chrome. Подобный неоднозначный шаг представители бренда объяснили тем, что такие надстройки являются уязвимостью, через которую злоумышленники могут получить личные данные пользователей. Также было отмечено, что некоторые подобные решения замедляют работу браузера.Буквально сразу после данного заявления вышла тестовая сборка Chrome, где присутствует расширение Manifest V3. У него имеется всего одна функция – осуществление запрета на использование блокировщиков рекламы. Примечательно, что никаких изменений в вопросе безопасности и производительности не было замечено.Обычные пользователи уверены, что Google в данной ситуации руководствуется желанием не защитить пользователей, а заработать больше денег. Именно поэтому людей хотят обязать смотреть принудительную рекламу, так как большую ее часть курирует именно данный бренд.Разработчики блокировщиков рекламы тоже не остались в стороне. По их словам, Google определенно не собирается никого защищать таким образом. Кроме того, они уже начали поиск других вариантов борьбы с рекламой.