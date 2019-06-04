В России отложили строительство самой дорогой дороги "Джубга-Сочи"
В России правительство приняло решение отложить строительство трассы "Джугба-Сочи". Самая дорогая дорога и мост на Сахалин не входят в рамки проектов "текущего цикла", считает Максим Акимов, являющийся вице-премьером РФ.
В беседе с корреспондентами газеты "Ведомости" политик указал, что сейчас есть другие транспортные инфраструктурные проекты, завершение которых ожидается до 2024 года. Трассы "Джугба-Сочи" и моста на остров Сахалин в этом списке не оказалось.
На сегодняшний день магистраль от Джубги до Сочи является сильно перегруженной, тем не менее в Минтрансе РФ считают нецелесообразным строительство 119 км скоростной дороги. По предварительным данным, такая магистраль обойдется в 1,6 триллиона рублей, а сам проект считается технически сложным.
В беседе с корреспондентами газеты "Ведомости" политик указал, что сейчас есть другие транспортные инфраструктурные проекты, завершение которых ожидается до 2024 года. Трассы "Джугба-Сочи" и моста на остров Сахалин в этом списке не оказалось.
На сегодняшний день магистраль от Джубги до Сочи является сильно перегруженной, тем не менее в Минтрансе РФ считают нецелесообразным строительство 119 км скоростной дороги. По предварительным данным, такая магистраль обойдется в 1,6 триллиона рублей, а сам проект считается технически сложным.
Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:09