В России отложили строительство самой дорогой дороги "Джубга-Сочи"





В беседе с корреспондентами газеты "Ведомости" политик указал, что сейчас есть другие транспортные инфраструктурные проекты, завершение которых ожидается до 2024 года. Трассы "Джугба-Сочи" и моста на остров Сахалин в этом списке не оказалось.На сегодняшний день магистраль от Джубги до Сочи является сильно перегруженной, тем не менее в Минтрансе РФ считают нецелесообразным строительство 119 км скоростной дороги. По предварительным данным, такая магистраль обойдется в 1,6 триллиона рублей, а сам проект считается технически сложным.